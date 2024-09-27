陸客赴金馬不到200人！陸委會喊話：「鬆綁政策」加快陸客到台灣

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金門與馬祖小三通因為新冠肺炎疫情於2020年2月中斷，近期金門、馬祖終於迎來中國大陸旅行團，但是旅遊人數卻不如預期。對此，陸委會主委邱垂正今（27）日表示，中國大陸來台旅客不到200人，相較於台灣人到中國旅遊，光組團就已經達13.8萬人，人數差距達到690倍，相當不對稱，呼籲中國大陸能夠盡快鬆綁政策，加大、加快陸客到台灣。行政院長卓榮泰今日繼續率閣員赴立院施政報告，並備詢。邱垂正會前接受訪問，媒體詢問中國大陸旅客到金門、馬祖人數不如預期，邱垂正表示，目前到金門、馬祖的大陸團體遊或自由行，所有人數加總起來還不到200人，這跟預期落差還蠻大的，相對於台灣到中國大陸有組團的已經是13.8萬人，他們以旅遊名義到金門、馬祖旅遊不到200人，「兩岸的團客對團客的人數差距達到690倍，相當不對稱」。邱垂正呼籲表示，希望中國大陸能夠鬆綁政策加大、加快陸客能夠到台灣來，不僅是金馬，也能到台灣來。媒體追問中國大陸日前宣布「懲獨22條」，是否有針對我國國軍的跡象，邱垂正指出，中國大陸宣稱懲獨22條只是針對極少數台獨頑固份子，但很明顯的也是針對國軍，還有其他國人，呼籲國人赴陸審慎思考必要性，要注意自己人身安全。