台中國際賽車展演　中捷9/28加密班距疏運

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全球矚目的台中國際賽車展演明(28)日將在台中市市政路登場，為迎接來自各地的賽車迷，台中捷運當天上午10時至下午4時將加密班距至6.5分鐘，民眾可搭乘捷運至市政府站或水安宮站，再步行前往活動會場。中捷公司表示，中捷公司總經理朱來順指示，加強重點車站進、出站確實分流，並視現場狀況啟動三層防護人潮管制措施、派發加班車及調整進出口閘門的方向等措施，確保旅客乘興而來、盡興而歸。朱來順指出，Red Bull Showrun Taichung 活動當天眾多賽車迷將湧入現場，欣賞這場今年亞洲唯一、台灣首次的國際賽車展演。因應活動需求，市政路及周邊道路將進行交通管制，建議民眾可搭乘捷運至會場，N區(市政路以北)購票觀眾及預計於市府府前廣場收看轉播的觀眾，可搭至市政府站；S區(市政路以南)購票觀眾則至水安宮站下車，出站約步行5至10分鐘即可抵達府前廣場及活動會場東側。朱來順表示，中捷公司為快速疏運旅客，9月28日上午10時至下午4時班距將從原本的8分鐘加密為6.5分鐘，並視實際人潮機動派發加班車，重點車站站內進、出站動線分流，確保旅客進出站順暢，並於活動結束視現場狀況啟動人潮管制措施，以維持候車及乘車秩序。中捷公司補充，市府廣場周邊在活動當天將舉辦嘉年華市集，展售台中製造的特色商品，中捷也將販售Red Bull Showrun Taichung聯名悠遊卡，還能選購中捷周邊商品，作為這次活動別具意義的紀念品，歡迎旅客在活動散場後逛逛嘉年華市集或搭乘捷運沿線遊玩。此外，中捷公司為了賽車盛事，特別推出Red Bull Showrun Taichung彩繪列車，捷運市政府站、水安宮站及高鐵台中站也設置大型打卡牆，搭捷運就能感受到濃厚的賽車氛圍，想搭乘彩繪列車或了解其他列車於各站到站時間，歡迎下載台中捷運APP查詢。