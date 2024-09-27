全社會防衛建構40萬民力　顧立雄：由內政部訓練運用

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總統賴清德昨日主持「全社會防衛韌性委員會」，目標將充實40萬可恃民力。國防部長顧立雄今（27）日表示，40萬民力是根據民防法所建置，業管部門是內政部，由內政部加以訓練運用。行政院長卓榮泰今日繼續率閣員赴立院施政報告，並備詢。針對40萬民力從哪裡來？內政部長劉世芳受訪時表示，現在統計民力大概橫跨警消、義警消、民間團體也都算在內。有關替代役的訓練要延長，變成說是屬於比較專業訓練的部分，比較著重的地方也是分成是災害防救、治安維護兩組。至於災害防救大家都知道，災害防救包含應該有的EMT（緊急醫療技術員）緊急救護的計劃，治安維護的部分也是一樣，譬如說像是無人機訓練，都會放進替代役訓練項目裡面。針對40萬的民力是否包含了公務人員？劉世芳說，民防法裡面有一個屬於叫「防護團」，民防法的防護團所說的救災體制，已經在中央的這個在舊系統、縣市政府跟鄉鎮公所裡面，未來要再加強在橫向跟垂直的整合。至於備役的替代役，未來會朝專業化、高科技化的方式訓練，劉世芳表示，替代役訓練要延長屬於專業訓練部分，著重的部分分成災害防救及資安維護2組，災害防救應該有的像是緊急醫療技術員（EMT）緊急救護計畫，資安維護部分也一樣，例如無人機訓練，會放在替代役訓練項目。媒體詢問40萬民力是歸委員會指揮，或是國防部指揮，國防部長顧立雄受訪表示，40萬民力是根據民防法所建置有關民防及相關的應用民間力量組成的，業管部門是屬於內政部，由內政部訓練運用。媒體追問國軍需要民間投入的問題，顧立雄表示，作戰韌性到達情勢嚴峻的時候，有關軍民同心，可能會有一些民物力徵用，這是依據全民防衛動員準備法相關規定。顧立雄說，全民防衛韌性工作主要有3個主軸，包含維持政府持續運作、維持社會基本民生功能持續運用、必要時支援軍事作戰。在支援軍事作戰部分是依照現行《全動法》相關規定，當國軍需要民物力徵用時，基於同島一命的原則，就軍民進行結合，希望民間來做相關支持，比如說運輸載具、阻絕工事，可能需要利用民物力徵購等。