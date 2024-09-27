台南熱褲女跳計程車！酒醉與小黃司機爆爭執　肉身衝撞路邊汽機車

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▲26日傍晚，台南一名身穿熱褲的女子，突然從計程車的副駕駛座跳下。對此，台南永康分局指出，侯姓女子因與司機發生糾紛，情緒失控跳車，將依社維法送辦。（圖／翻攝畫面）

26日傍晚，台南市永康中華路奇美橋，一名身穿熱褲的女子，突然從計程車的副駕駛座跳下，之後衝向路旁的汽機車，最後更直接躺在地上，讓附近民眾都傻眼，還造成下班尖峰時間大塞車。對此，台南永康分局指出，27歲侯姓女子因與司機發生糾紛，情緒失控直接跳車，已將其帶回派出所，後續將依社維法送辦。據了解，當時侯女酒後搭乘計程車，因路線問題與司機發生爭執，情緒失控之下，直接打開車門跳下，並與鄰車發生碰撞，侯女脫序行為一度造成交通壅塞，警方獲報到場，立即對侯女施以管束，並疏導下班車潮。警方指出，侯女跳車並造成塞車車潮，已違反社會秩序維護法「藉端滋擾公共場所或公眾得出入之場所」，以及道路交通管理處罰條例「於交通頻繁之道路任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」，將開單處500元罰鍰，並依涉維法送辦。