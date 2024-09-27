MLB／大谷翔平再當英雄！單場2安打2打點＋盜壘　道奇4：3勝教士

運動家告別57年奧克蘭主場！近4.7萬人歡送　最終戰3：2勝遊騎兵

記者林之越/綜合報導

▲奧克蘭運動家新賽季將搬遷主場，今（27）日最後1次在奧克蘭競技場進行比賽，吸引4.68萬人進場歡送，並以3：2擊敗德州遊騎兵，為最終戰劃下完美句點。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧克蘭運動家新賽季將搬遷主場，今（27）日最後1次在奧克蘭競技場進行比賽，吸引4.68萬人進場歡送，並以3：2擊敗德州遊騎兵，為最終戰劃下完美句點。（圖／美聯社／達志影像）
運動家告別57年奧克蘭主場！奧克蘭運動家新賽季將搬遷主場至拉斯維加斯，今（27）日是最後1次在奧克蘭競技場進行比賽，交手衛冕軍德州遊騎兵，吸引4.68萬人進場歡送，是大聯盟史上最多觀眾數的球場最終戰。難能可貴的是，運動家本場以3：2險勝遊騎兵，為這座球場的最後一舞劃下完美句點。

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4.6萬人告別主場　2028年前進賭城

運動家自從1968年入主奧克蘭，並以奧克蘭競技場作為主場，共有21次打進季後賽、6次拿下美聯冠軍，曾經4次拿下世界大賽冠軍，分別在1972年、1973年、1974年以及1989年。拉斯維加斯新球場將在2028年落成，在未來3年內，運動家隊都將在舊金山巨人3A的主場進行比賽。

根據大聯盟官網報導，在最終戰的前五個小時，就有不少球迷排隊進入奧克蘭競技場，準備為這座使用57年的主場進行歡送。該場比賽面對遊騎兵，運動家在3局下就攻佔滿壘，分別藉著野手選擇及高飛犧牲打，率先搶下2分，且遊騎兵外野手在5局下出現失誤，又添下1分保險分。

最終戰驚險奪勝　主帥感性發言

雖然在6局下，遊騎兵連連敲安，將分差縮進到僅有1分差距，但最終運動家的王牌終結者Mason Miller成功關門，收下本季第28次救援外，也為競技場的最後一戰守住勝利。

賽後運動家總教練Mark Kotsay發表致詞，表示：「這真的很困難，今天是個很感傷的日子，從我開車進入球場到現在。打從我成為運動家的球員，到現在成為教練，這座球場都是開始和結束的地方。」透露出相當感傷的情緒。




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