運動家告別57年奧克蘭主場！近4.7萬人歡送　最終戰3：2勝遊騎兵

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運動家告別57年奧克蘭主場！奧克蘭運動家新賽季將搬遷主場至拉斯維加斯，難能可貴的是，運動家本場以3：2險勝遊騎兵，為這座球場的最後一舞劃下完美句點。拉斯維加斯新球場將在2028年落成，在未來3年內，運動家隊都將在舊金山巨人3A的主場進行比賽。根據大聯盟官網報導，在最終戰的前五個小時，就有不少球迷排隊進入奧克蘭競技場，準備為這座使用57年的主場進行歡送。該場比賽面對遊騎兵，運動家在3局下就攻佔滿壘，分別藉著野手選擇及高飛犧牲打，率先搶下2分，且遊騎兵外野手在5局下出現失誤，又添下1分保險分。雖然在6局下，遊騎兵連連敲安，將分差縮進到僅有1分差距，但賽後運動家總教練Mark Kotsay發表致詞，表示：「這真的很困難，今天是個很感傷的日子，從我開車進入球場到現在。」透露出相當感傷的情緒。