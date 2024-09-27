Rosé宣布簽約大西洋唱片！成紅髮艾德、火星人布魯諾「師妹」

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▲「厭世臉」是Rosé拍照的招牌表情，長相甜美的她，歌唱實力也相當驚人。（圖／Rosé IG）

南韓人氣女團BLACKPINK和前東家YG娛樂合約到期後，4名成員宣布不再續個人合約，只和公司簽團體約，隨後各自展開發展。目前成員Jisoo、Jennie、Lisa都已經創立了自己的公司，陸續開始推出單曲等，Rosé（朴彩英）則加入經紀公司The Black Label，並在今（27）日公開與國際級的音樂製作團隊大西洋唱片（Atlantic Records）簽約的好消息，Rosé將進軍全球音樂市場，成為紅髮艾德、火星人布魯諾等知名音樂人的「師妹」。繼Lisa簽約美國索尼音樂旗下的「RCA」唱片公司（RCA Records）、Jennie宣布加盟美國哥倫比亞唱片公司（Columbia Records）後，Rosé今日也宣布與大西洋唱片公司敲定協議，展開合作的好消息，將正式進軍全球音樂市場，成為火星人布魯諾（Bruno Mars）、紅髮艾德（Ed Sheeran）、Coldplay、卡蒂·B（Cardi B）等知名音樂人的小師妹。Rosé也在IG發文，開心預告將推出新作品：「我知道你們已經等了很久很久，但我希望你們準備好迎接接下來幾個月的驚喜！我迫不及待地想讓你們聽到所有的新作品！所以請耐心等待！非常想念你們」。粉絲見狀也尖叫直呼：「終於等到妳了」、「寶貝，好期待妳的新音樂」、「所有目光都在Rosé身上了」。今年27歲的Rosé作為BLACKPINK的主唱及領舞，實力自然不容小覷，她在2021年3月12日曾推出個人專輯《R》，實體專輯銷售量突破40萬張，相當驚人，她還憑藉主打歌〈On The Ground〉，拿下兩個金氏世界紀錄，分別是「第一位以個人和團體作品前後奪下Billboard國際排行榜冠軍的歌手」、「24小時內觀看次數最多的韓國個人歌手YouTube影片」。〈On The Ground〉MV目前已累計3.6億次點閱。