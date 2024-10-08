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▲比起高風險的當沖交易，不少民眾選擇透過定期定額投資，穩健累積資產。（圖／擷取自Freepik）

▲國泰世華CUBE App，提供便利的開戶與證券服務。（圖／擷取自國泰世華網站）

根據財政部統計，今年前6月證交稅實徵淨額為1431億元，激增近七成，顯示股市交易熱絡，熱錢不斷流轉，也提高了年輕族群加入股市投資的意願，隨著開戶便利、線上交易等利多加持下，不少股市小白、少年股神都開始進場，甚至當中很多「當沖客」，但也因此衍生出額外的問題，日前更是傳出光是違約交割的金額，就高達上億元，比起高風險的當沖交易，不少民眾選擇透過定期定額投資，穩健累積資產。過去幾年股市行情反轉波動大，疫情期間直線下殺，疫後又築底反彈，今年上半年在台積電、輝達供應鏈帶動下，熱錢不斷湧入，但隨即沒多久，又面臨無情下殺。其實，從歷史數據來看，定期定額投資，相對穩定降低風險，有機會長期累積財富。像是國泰世華CUBE App，提供便利的開戶與證券服務，CUBE App輕鬆操作就能入門，5分鐘就能開立證券戶與複委託戶。另外，觀察到市場上，有越來越多人投入台、美股的定期定額操作，CUBE App最近也上線美股定期定額新功能，透過中文介面和客服支援，提供用戶便利、簡易的操作體驗，並且透過CUBE App就能瀏覽所有投資狀況，不用多App之間切換，也因此不少小資族或是長期儲蓄族群，都瞄準定期定額投資功能。美國一直是全球最大的金融市場，擁有眾多知名企業，不管是全球領先的科技公司或是極具成長潛力的新創企業，多樣化的投資選擇吸引不同類型的投資人，今年度台灣民眾投入複委託的人數與金額也屢創新高，除了資深投資人，也有許多小資族與對美股不熟悉的民眾開始接觸美股。若與美股不熟悉也沒關係，國泰世華CUBE App提供美股熱門排行榜、一站式金融服務、報酬率試算等完整功能，都能幫助參考投資目標，並提供多樣化的服務與投資選擇，不管你是小資族，想要開始紀律投資，又或是工作繁忙沒有辦法長時間盯盤的投資者，善用國泰世華CUBE App，減少手動操作的繁瑣，順應這波股市熱潮，替自己開啟投資新選擇。本文係由國泰世華邀稿證券服務係國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期投資服務由國泰綜合證券提供