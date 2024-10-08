根據財政部統計，今年前6月證交稅實徵淨額為1431億元，激增近七成，顯示股市交易熱絡，熱錢不斷流轉，也提高了年輕族群加入股市投資的意願，隨著開戶便利、線上交易等利多加持下，不少股市小白、少年股神都開始進場，甚至當中很多「當沖客」，但也因此衍生出額外的問題，日前更是傳出光是違約交割的金額，就高達上億元，比起高風險的當沖交易，不少民眾選擇透過定期定額投資，穩健累積資產。
過去幾年股市行情反轉波動大，疫情期間直線下殺，疫後又築底反彈，今年上半年在台積電、輝達供應鏈帶動下，熱錢不斷湧入，但隨即沒多久，又面臨無情下殺。其實，從歷史數據來看，定期定額投資，相對穩定降低風險，有機會長期累積財富。
像是國泰世華CUBE App，提供便利的開戶與證券服務，CUBE App輕鬆操作就能入門，5分鐘就能開立證券戶與複委託戶。另外，觀察到市場上，有越來越多人投入台、美股的定期定額操作，CUBE App最近也上線美股定期定額新功能，透過中文介面和客服支援，提供用戶便利、簡易的操作體驗，並且透過CUBE App就能瀏覽所有投資狀況，不用多App之間切換，也因此不少小資族或是長期儲蓄族群，都瞄準定期定額投資功能。
美國一直是全球最大的金融市場，擁有眾多知名企業，不管是全球領先的科技公司或是極具成長潛力的新創企業，多樣化的投資選擇吸引不同類型的投資人，今年度台灣民眾投入複委託的人數與金額也屢創新高，除了資深投資人，也有許多小資族與對美股不熟悉的民眾開始接觸美股。
若與美股不熟悉也沒關係，國泰世華CUBE App提供美股熱門排行榜、一站式金融服務、報酬率試算等完整功能，都能幫助參考投資目標，並提供多樣化的服務與投資選擇，不管你是小資族，想要開始紀律投資，又或是工作繁忙沒有辦法長時間盯盤的投資者，善用國泰世華CUBE App，減少手動操作的繁瑣，順應這波股市熱潮，替自己開啟投資新選擇。
本文係由國泰世華邀稿
證券服務係國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期投資服務由國泰綜合證券提供
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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