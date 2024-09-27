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快檢查戶頭！182萬人一早「入帳1.9萬元」　12筆錢接力領到月底

記者賴禹妡／綜合報導

▲勞動部勞保局9月下旬發放多項補助金，今日起陸續入帳，勞保老年年金7月請領人數達182萬人，平均每人可領1萬9375元。（示意圖／記者陳明中攝）
▲勞動部勞保局9月下旬發放多項補助金，今日起陸續入帳，勞保老年年金7月請領人數達182萬人，平均每人可領1萬9375元。（示意圖／記者陳明中攝）
一早就發錢！勞動部勞保局9月下旬發放多項補助金，今（27）日為「勞保年金給付」、「職保年金給付」及「勞退月退休金（首發案）」，勞保老年年金7月請領人數達182萬人，平均每人可領1萬9375元，提醒符合資格的民眾快去刷存摺檢查！

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勞動部自今日起陸續發放9筆補助金款項，27日入帳的款項有勞保年金給付、職保年金給付、以及勞退月退休金（首發案），30日則會發放另6筆款項，包含國民年金保險老年年金給付、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助等。根據勞保局最新統計，勞保老年年金7月請領人數高達182.22萬人，核付總金額為353.06億元，等於平均每人可領1萬9375元，今日就會陸續入帳。

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▲勞動部自今日起陸續發放9筆補助金款項，27日入帳的款項有勞保年金給付、職保年金給付、以及勞退月退休金（首發案），30日則會發放另6筆款項。（示意圖／NOWnews資料照）
勞保局也透露，勞工在退職保後的隔日，即具備勞保老年年金請領資格，只要符合資格並完成申請者，勞保局就會從提出申請的當月起開始按月發給，並於次月底入帳，已經完成申請的民眾，趕快去戶頭確認是否有正確入帳吧！

🟡9月27日發放項目：

勞保年金給付

職保年金給付

勞退月退休金（首發案）

🟡9月30日發放項目：

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

國保身心障礙年金給付併計勞保年資

國民年金保險老年年金給付

國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

國民年金保險遺屬年金

國民年金保險喪葬給付

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