快檢查戶頭！182萬人一早「入帳1.9萬元」　12筆錢接力領到月底

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▲勞動部自今日起陸續發放9筆補助金款項，27日入帳的款項有勞保年金給付、職保年金給付、以及勞退月退休金（首發案），30日則會發放另6筆款項。（示意圖／NOWnews資料照）

一早就發錢！勞動部勞保局9月下旬發放多項補助金，今（27）日為「勞保年金給付」、「職保年金給付」及「勞退月退休金（首發案）」，勞保老年年金7月請領人數達182萬人，平均每人可領1萬9375元，提醒符合資格的民眾快去刷存摺檢查！勞動部自今日起陸續發放9筆補助金款項，27日入帳的款項有勞保年金給付、職保年金給付、以及勞退月退休金（首發案），30日則會發放另6筆款項，包含國民年金保險老年年金給付、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助等。根據勞保局最新統計，勞保老年年金7月請領人數高達182.22萬人，核付總金額為353.06億元，等於平均每人可領1萬9375元，今日就會陸續入帳。勞保局也透露，勞工在退職保後的隔日，即具備勞保老年年金請領資格，只要符合資格並完成申請者，勞保局就會從提出申請的當月起開始按月發給，並於次月底入帳，已經完成申請的民眾，趕快去戶頭確認是否有正確入帳吧！勞保年金給付職保年金給付勞退月退休金（首發案）產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助國保身心障礙年金給付併計勞保年資國民年金保險老年年金給付國民年金保險身心障礙（基本保證）年金國民年金保險遺屬年金國民年金保險喪葬給付