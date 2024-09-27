快訊／酸欠少女Sayuri過世得年28歲！今年3月才結婚　粉絲全悲痛

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▲日本女神歌手酸欠少女さユり去年底曾來台灣開唱。（圖／缺氧字幕組授權使用）

▲今（27）日Sayuri官方推特就發出了由老公アマアラシ署名的公開信，內容提到「さユり在9月20日進入永眠，享年28歲」。（圖／翻攝X@Sayuri）

日本女神級創作歌手「酸欠少女さユり」Sayuri，今（27）日在她的官方X平台上，由丈夫アマアラシ代發聲明，公布Sayuri本人在9月20日逝世，得年28歲，消息曝光後，立刻讓大批粉絲悲痛不已。日本歌手「酸欠少女」Sayuri過去從街頭發跡的實力派歌手，過去因不善與人交際的她高中時選擇休學，並同時間開始在街頭進行演唱，因為獨特嗓音被唱片公司發覺，並在2015年正式出道，替許多動漫作品打造主題曲，包含《レイメイ》、《ミカヅキ》、《平行線》、《花之塔》、《Moon & Bouquet》等知名曲目。2023年底，Sayuri還飛來台灣參加BANG! ACG演唱會，活動結束後還跑到信義區進行街頭演唱，26分鐘連唱6首歌，相當寵愛粉絲；2024年3月，Sayuri在推特官方上發出親筆信宣布結婚，男方是團體misekai的アマアラシ，而且是由女方主動提出求婚，兩人也步入幸福婚姻。到了7月份，Sayuri也在社群上公布自己因為功能性發聲障礙暫停歌唱活動，持續休養中，沒想到今（27）日就傳出過世的消息。沒想到兩人結婚才過半年，今（27）日Sayuri官方推特就發出了由老公アマアラシ署名的公開信，內容提到「さユり在9月20日進入永眠，享年28歲」，消息曝光也引發大批粉絲悲痛不已。