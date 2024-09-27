快訊／颱風還沒來先暴雨！台中「發大雨特報」　警戒區降雨到晚上

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西北太平洋上很熱鬧！有兩個熱帶性低氣壓發展中，其中一個距離台灣相當接近，不排除有發海陸警可能，不過颱風還沒來，今（27）日先因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。中央氣象署表示，今天（27日）仍受東北風影響，水氣有增多的趨勢，北部、東半部地區、恆春半島及馬祖降雨機率高，不定時會有短暫陣雨甚至雷雨，尤其基隆北海岸、大臺北山區及東半部地區雨勢較明顯，有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨，外出記得攜帶雨具備用，而中南部及澎湖、金門則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區亦有局部較大雨勢發生的機率。溫度方面，北部、東半部及澎湖、金門、馬祖高溫為攝氏28至31度，其他地區為攝氏32到34度，至於各地低溫在攝氏24至26度，感受較為舒適。基隆北海岸及東北部沿海有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。