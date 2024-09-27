自民黨總裁選舉今登場！三強混戰　傳前日相麻生太郎支持高市早苗

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▲高市早苗有望成為自民黨新一任總裁，甚至是日本女首相。（圖／美聯社／達志影像）

日本自民黨總裁選舉首輪投票將於今（27日）下午舉行，雖然共有9人登記參選、創下新高，但民調顯示，目前狀況呈現「三足鼎立」態勢，分別是前環境大臣小泉進次郎、經濟安全保障擔當大臣高市早苗、前幹事長石破茂。有日媒指出，前日本首相麻生太郎已表態要支持高市早苗。根據《共同社》報導，由於首輪投票就有9人參選，幾乎確定沒有人能在第一輪就獲得過半數支持，很有可能會由首輪得票最高的2人進入第2輪投票，而誰能進入最後決選的焦點，在於仍有40名以上的國會議員，動向依然不明。日媒《產經新聞》則引述自民黨內高層透露，自民黨副總裁麻生太郎已經表態，將在總裁選舉中支持高市早苗，並已告知現任日本首相岸田文雄等人。報導指出，麻生太郎先前曾支持麻生派（志公會）的數位大臣河野太郎，也擔任過外務大臣上川陽子的推薦人，但因民調顯示2人在第一輪投票勝出的機會不大，因此麻生改變策略，指示該派閥的議員，在第一輪投票中支持高市早苗。至於為何是高市早苗，報導提到，麻生太郎不願支持曾在他擔任首相期間，要求他辭職的石破茂；也不願支持獲得菅義偉公開背書的小泉進次郎，因他與菅義偉關係並不好。