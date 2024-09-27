輾死東海女大生！巨業客運鞠躬道歉　5點聲明曝光：絕不逃避責任

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22日晚間，巨業客運65歲施姓司機，駕駛305號公車、行經台中宮原眼科前路口時，疑似轉彎未停等，撞擊走在斑馬線上的林姓、王姓女大生，林女當場被捲入車底，傷重送醫不治。事發後引起輿論爭議，對此，巨業客運召開記者會說明，向女大生家屬、以及社會大眾鞠躬致，並發出5點聲明，表示「責無旁貸，絕不逃避」。據了解，當時施姓司機疑似未落實轉彎停等，撞上正在過斑馬線的林姓、王姓女大生，林女因撞擊力捲進車底，傷重送醫不治。施姓司機被依過失致死罪嫌送辦，檢方複訊後，諭令1萬元交保。林女家屬於26日受訪指出，第一時間林女僅被壓住手臂，王女在一旁也大喊「撞到人了」，但施姓司機卻未做任何急救措施，先是返回車上打電話，之後又踩油門挪動車子，林女因被輾壓到頸部慘死，家屬強調，會將過程證據提供給檢警。對此，台中地檢署回應，目前案件調查中，不便證實細節。施姓司機事發後曾解釋，挪動車子是怕壓到林女，且第一時間也打電話報警叫救護車，但施姓司機卻被爆出，於2011年2月間，曾駕駛公車撞死一名陳姓女騎士，被判處8個月徒刑，緩刑2年。巨業客運回應，施姓司機平日表現正常，但13年前資料久遠，向施員查證才得知此事，案件將全力配合檢警調查。