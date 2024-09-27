酸欠少女28歲離世！7月才爆罹失聲症　沮喪喊「不知道生命意義」

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▲Sayuri在7月底自曝罹患失聲症，無法發出聲音，只能暫停歌唱活動開始復健。（圖／X@sayuri149cm）

▲Sayuri在8月曾發文表示，若無法發出聲音，便不知生命的意義在哪。（圖／IG@sayuri149cm）

日本女神創作歌手「酸欠少女さユり」Sayuri，今（27）日由家屬宣布，Sayuri本人在9月20日逝世，享年28歲，消息曝光引發全球粉絲不捨。而在今年7月底，Sayuri才自曝罹患「功能性發聲障礙」宣布暫停歌唱活動，還在8月5日悲觀發文：「聲音發不出來，已經不知道如何運用我的生命了！」Sayuri在今年7月25日發文向大眾宣布，自己罹患「功能性發聲障礙」而失聲的消息，她表示「有一段時間，我說話時有一種不適的感覺，我無法隨心所欲地說話。我去了醫院，。聲音顫抖、翻身、吱吱作響，肌肉違背他們的意願移動，使他們難以唱歌。我需要時間全身心投入康復治療才能治癒，所以我決定暫時停止唱歌。」對於是否要將消息公之於眾，Sayuri一直感到猶豫，但仍決定誠實面對粉絲，「因為我想對一直支援我的每個人誠實，然後分享我現在可以做些什麼，直到我康復。」Sayuri當時也坦言：「我很沮喪，我不能唱歌。我一直在用我的聲音來表達自己並與世界互動，但我做不到，我覺得我與各種事物和風景隔絕了，但我積極地治癒同樣的挫敗感」，更表示正在接受言語治療師和語音訓練師的幫助下進行康復治療。到了8月5日，Sayuri又在IG上發文，語帶悲觀地表示：「我發不出聲音，就不知道生命的運用方法了，我在想，是否因為我不知道如何運用我的生命而失去了聲音？」隨後Sayuri也表示，自己在復健中，嘗試如何吸氣，並用共鳴方式發出聲音，「發音困難的康復是一系列的小體悟，這很有趣。」後續長達一個多月，Sayuri相關社群平台都沒有進行更新，不過曾在IG開過直播，當時也能開口對話，到了今（27）日才由家屬宣布Sayuri在9月20日過世，不過在訃聞中，家屬並無透露Sayuri離世原因。Sayuri從2015年出道至今9年之間，已留下《レイメイ》、《ミカヅキ》、《平行線》、《航海の唄》、《花之塔》、《Moon & Bouquet》等等動漫名目，她的歌聲已經傳遞到全世界。