Derrick Rose宣告退役！暖舉意外受矚目　特地購買報紙感謝球迷

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NBA歷史上最年輕的例行賽最有價值球員（MVP）得主「飆風玫瑰」Derrick Rose，昨日晚間正式宣告退役，結束個人長達15年的職業籃球生涯，此消息一出，無疑讓許多喜愛他的球迷相當不捨。Derrick Rose大學時期在曼菲斯大學就讀一年之後，隨即投入2008年的NBA選秀，當時也毫無疑問地，在首輪第1順位就被家鄉球隊芝加哥公牛隊給選進。，並帶領公牛以東區第7種子晉級季後賽。爾後的Derrick Rose更是持續進化，他則在2010-11賽季賽季創造歷史，該年他以例行賽場均25分、7.7助攻成績，率領公牛隊拿下全聯盟第一，該年例行賽球隊戰績為62勝20敗，然而好景不常，Rose的職業生涯在2012年季後賽首輪，遭遇膝蓋前十字韌帶撕裂後，發生重大轉折，當時他缺席了下一個賽季，在2013-14年賽季只打10場比賽。隨後Rose受到傷勢影響，個人原先為傲的切入速度與第一步過掉對手能力逐漸喪失，而根據美媒《ESPN》報導，Derrick Rose如今退役之後，並沒有就此安靜地離開，此舉也感動無數美國網友，外界也祝福他生涯的下一個階段能夠順利。