Rose公牛隊恩師！3度同隊共事9年　Thibodeau讚：名人堂等級生涯

Rose啟蒙恩師Thibodeau發聲明祝福！「飆風玫瑰」Derrick Rose，在昨（26）日晚間震撼宣布，將結束16年NBA生涯，不少昔日戰友都發文祝福。而現任紐約尼克主帥Tom Thibodeau，分別在芝加哥公牛、明尼蘇達灰狼和紐約尼克執教時，3度成為Derrick Rose總教練，共事長達9年之久，也透過尼克隊的官方社群平台發表聲明，稱讚Derrick Rose對抗逆境的精神，並直言：「祝賀他有如名人堂等級的生涯。」
公牛隊啟蒙恩師 輾轉離隊仍3度相遇
Tom Thibodeau曾3度擔任Derrick Rose的總教練，分別在2010年至2015年的公牛、2018年至2019年的灰狼以及2021年至2023年的尼克，兩人共事時間長達9年。可以說不論是Derrick Rose最輝煌、最低潮或最感動人心的時刻，都有Tom Thibodeau的身影。
2008年Derrick Rose進入公牛，雖然首個賽季就拿下最佳新秀，但Tom Thibodeau在2010年開始執掌兵符後，讓公牛「飆風玫瑰」的名號響徹整個聯盟，當年Derrick Rose奪下年度MVP獎項，更寫下史上最年輕得獎紀錄，隔年甚至帶領公牛在例行賽奪下62勝，並打進東區決賽。
然而，Derrick Rose此後陷入傷痛的惡夢之中，先是2012年讓所有球迷最心碎的左膝前十字韌帶撕裂，到後來幾年內，持續困擾的膝蓋半月板撕裂傷勢，使得Derrick Rose在賽場上的角色逐漸轉換。
儘管如此，後續輾轉至灰狼的Derrick Rose仍不放棄留在場上，甚至在2018年的10月，刷新生涯最高得分紀錄，單場拿下50分、4籃板、6助攻，賽後自己也不忍落淚，而此時Derrick Rose的教頭，也同樣是Tom Thibodeau。
發文讚嘆不屈精神 堪比名人堂生涯
透過尼克隊所發出的聲明稿中，Tom Thibodeau表示：「恭喜Derrick擁有一個名人堂等級的職業生涯。他不僅是一位出色的球員，他更是一個好的人、隊友、丈夫和父親。」
並接著寫道：「衡量一個人的方式，是看他如何應對逆境，沒有比他做得更好。他經歷了所有的一切，從身處家鄉的城市比賽、成為最年輕的MVP、到連續3個賽季的傷痛，他始終屹立不倒，永不退縮，並且總是重新再站起來。」
最後則祝福：「看著他成長並不斷前進，我真的備受鼓舞，他將永遠是一個非常特別的人。我會珍惜我們共同擁有的許多美好回憶，並期待他未來的新篇章。我知道那將會是偉大的，我祝福他在退休後一切順利。」
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Tom Thibodeau曾3度擔任Derrick Rose的總教練，分別在2010年至2015年的公牛、2018年至2019年的灰狼以及2021年至2023年的尼克，兩人共事時間長達9年。可以說不論是Derrick Rose最輝煌、最低潮或最感動人心的時刻，都有Tom Thibodeau的身影。
2008年Derrick Rose進入公牛，雖然首個賽季就拿下最佳新秀，但Tom Thibodeau在2010年開始執掌兵符後，讓公牛「飆風玫瑰」的名號響徹整個聯盟，當年Derrick Rose奪下年度MVP獎項，更寫下史上最年輕得獎紀錄，隔年甚至帶領公牛在例行賽奪下62勝，並打進東區決賽。
然而，Derrick Rose此後陷入傷痛的惡夢之中，先是2012年讓所有球迷最心碎的左膝前十字韌帶撕裂，到後來幾年內，持續困擾的膝蓋半月板撕裂傷勢，使得Derrick Rose在賽場上的角色逐漸轉換。
儘管如此，後續輾轉至灰狼的Derrick Rose仍不放棄留在場上，甚至在2018年的10月，刷新生涯最高得分紀錄，單場拿下50分、4籃板、6助攻，賽後自己也不忍落淚，而此時Derrick Rose的教頭，也同樣是Tom Thibodeau。
發文讚嘆不屈精神 堪比名人堂生涯
透過尼克隊所發出的聲明稿中，Tom Thibodeau表示：「恭喜Derrick擁有一個名人堂等級的職業生涯。他不僅是一位出色的球員，他更是一個好的人、隊友、丈夫和父親。」
並接著寫道：「衡量一個人的方式，是看他如何應對逆境，沒有比他做得更好。他經歷了所有的一切，從身處家鄉的城市比賽、成為最年輕的MVP、到連續3個賽季的傷痛，他始終屹立不倒，永不退縮，並且總是重新再站起來。」
最後則祝福：「看著他成長並不斷前進，我真的備受鼓舞，他將永遠是一個非常特別的人。我會珍惜我們共同擁有的許多美好回憶，並期待他未來的新篇章。我知道那將會是偉大的，我祝福他在退休後一切順利。」