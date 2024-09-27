Rose公牛隊恩師！3度同隊共事9年　Thibodeau讚：名人堂等級生涯

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▲Tom Thibodeau（左）在2010年開始執掌芝加哥公牛的兵符後，讓「飆風玫瑰」的名號響徹整個聯盟，當年Derrick Rose（右）就奪下年度MVP獎項，更寫下史上最年輕得獎紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

Rose啟蒙恩師Thibodeau發聲明祝福！「飆風玫瑰」Derrick Rose，在昨（26）日晚間震撼宣布，將結束16年NBA生涯，不少昔日戰友都發文祝福。而，並直言：「祝賀他有如名人堂等級的生涯。」可以說不論是Derrick Rose最輝煌、最低潮或最感動人心的時刻，都有Tom Thibodeau的身影。2008年Derrick Rose進入公牛，雖然首個賽季就拿下最佳新秀，但然而，Derrick Rose此後陷入傷痛的惡夢之中，先是2012年讓所有球迷最心碎的左膝前十字韌帶撕裂，到後來幾年內，持續困擾的膝蓋半月板撕裂傷勢，使得Derrick Rose在賽場上的角色逐漸轉換。儘管如此，透過尼克隊所發出的聲明稿中，Tom Thibodeau表示：「並接著寫道：「，並且總是重新再站起來。」最後則祝福：「看著他成長並不斷前進，我真的備受鼓舞，他將永遠是一個非常特別的人。