孩子不能白白犧牲！盧秀燕宣布中市「公車大執法」無限期延續

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▲台中市警局在各重要路口啟動「公車大執法」專案。（圖／台中市政府提供，2024.09.27）

台中市日前發生兩名女大生遭轉彎公車撞成一死一傷慘劇，今早再發生客運撞死騎電動車老婦人事件，台中市長盧秀燕視察加強取締路口違規行為時，強調孩子不能白白犧牲，市府必須更強力保障行人安全，台中市「公車大執法」專案將無限期持續。她同時提及，外界指台中改善路口太慢、對巨業評鑑打高分都是錯誤訊息，希望發表前先查證。台中市東海大學2名女大學生22日晚間走在台中車站附近的斑馬線上，遭左轉公車撞上，導致1死1傷，引發社會高度關注、網友再度批評台中是行人地獄。台中市警察局除了23日前往巨業客運，召集30名駕駛人辦理交通安全教育講習，指導公車駕駛「指差確認」觀念，並宣布即日至12月31日止啟動「公車大執法」專案，加強公車駕駛超速、闖紅燈、不停讓行人、任意變換車道等違規行為。警察局統計今年1至8月間，台中市公車駕駛最常見的違規態樣前5名，依序是闖紅燈214件、未依規定使用方向燈192件、超速168件、轉彎或變換車道不依指示102件、禁止臨車處所停車75件。市長盧秀燕今（27）日上午到文心路與中清路口視察，宣布公車大執法專案將無限期延續下去，直到改善為止。媒體問及上午太平區發生與客運業者合作的華盛頓中學校車，追撞騎電動二輪車的74歲臺姓婦人致死，盧秀燕表示詳細情形了解中。媒體再問，巨業客運昨天又被目擊在路上蛇行，盧秀燕說，不好的駕駛習慣如超車、蛇行、任意變換車道，不禮讓行人都會重罰，最重不排除收回路權。她表示目前幾件事最重要，一是養成良好駕駛習慣，看到行人一定要禮讓；二是軟體方面要普及，目前公車行車輔助器安裝率已達9成；三是硬體改善，以行穿線退後改善為例，學校與醫院最優先，大概10月底可完成156處交通路口改善；至於通學步道改善，已經超過123所。盧秀燕說，外界指台中市執行交通部改善路口專案的效率太慢，完全是錯誤資訊，全國易肇事路口近800個，台中63處已改善13處，本月底將完成32處以上，今年底前全部完成。至於對巨業太寬容、評鑑打高分，她連續強調2次，指「巨業成績是不好的」，真相是有肇事紀錄、被打乙等扣補助款，希望外界發表相關資訊前先向交通局詢問，避免錯誤資訊傳播出去。