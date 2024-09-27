Meta首款AR眼鏡曝光！郭明錤估最快2027年量產、推測會先推低階版

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Meta公司在Connect 2024年度開發者大會上，首度曝光採用全像影像技術、針對消費市場的擴增實境（AR）眼鏡Orion原型機。天風國際證券分析師郭明錤表示，Meta首款AR眼鏡產品Orion最快在2027年量產，此前將會推出規格較低版本取代智慧型手機或平板電腦。Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）公開AR眼鏡Orion原型機，儘管未正式對外販售，僅在內部測試，但功能搭載Ai，並且可使用聲控、眼球追蹤、手勢偵測等互動技術，相比過去，整體體驗大幅提升，就連輝達執行長黃仁勳試戴都大為驚豔。郭明錤表示，根據Meta內部產品路線顯示，Orion最快在2027年量產，不過目前尚未決定由哪些廠商負責生產，且將產品從設計推向量產，則面臨諸多技術挑戰，因此實際量產時間可能會比預期的更晚。郭明錤指出，在Orion正式量產前，推測Meta可能會先端出規格較低的版本，像是採用LCoS（矽基液晶）以取代Micro LED，策略是盡早將產品推向市場，不斷測試與收集市場反應，以此快速改善產品，而不會等到產品完美後才發布。Orion的定位就是要取代智慧型手機跟平板電腦，關鍵賣點是整合AI與空間運算。