酸欠少女28歲結婚半年就離世！老公悲痛發聲：她與疾病奮戰到最後

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▲日本女神創作歌手「酸欠少女さユり」Sayuri，今（27）日由家屬宣布，Sayuri本人在9月20日逝世。（圖／IG@sayuri149cm）

▲Sayuri的老公アマアラシ稍早在X平台上悲痛發文，表示Sayuri與疾病作鬥爭，直到她生命的盡頭。（圖／Ｘ）

日本女神級創作歌手「酸欠少女さユり」Sayuri在今年9月20日離世，得年28歲，今（27）日在她的官方社群上，由老公アマアラシ署名發出訃聞，後續老公アマアラシ個人X上發文悲痛發聲：「さユり與疾病奮戰到最後」。Sayuri與樂團Misekai（ミセカイ）成員的アマアラシ同樣身為音樂人，雙方在今年3月份才宣布結婚喜訊，當時Sayuri更在親筆信中透露，是由自己主動出擊向男方求婚，勇敢追愛的行為也感動アマアラシ，「沒人可以拒絕Sayuri求婚當下的表情，以及她的覺悟」，兩人也順利結為連理。沒想到在今年7月份，Sayuri突然公開宣布自己罹患「功能性發聲障礙」而失聲，無法繼續唱歌，開始接受言語治療師和語音訓練師的幫助下進行康復治療，也曾一度悲觀發文表示，若無法發出聲音，自己就不知道生命該如何使用了。到了今（27）日，Sayuri在9月20日離世的消息才正式對外宣布，老公アマアラシ稍早也在X平台上悲痛發文，「她（Sayuri）繼續與疾病對抗奮戰，直到她生命的盡頭，音樂的事情仍是Sayuri心中最在意的，我能告訴大家的事情不多，但這是不爭的事實」。最後アマアラシ也向粉絲們表示，「」。隨後アマアラシ再發一篇文，向離世的Sayuri深情告白：「還有一點，請讓我說些不太像我的話，突然被妳求婚，然後一年內就成為『喪主』（日本負責統籌喪儀事務者，通常是配偶），能成為你這麼麻煩的人的丈夫，我很幸福，這樣的人生，只有我和Sayuri才能走過，謝謝妳選擇並相信我，妳一直是我最重要的人，我永遠支持妳，我愛妳」。