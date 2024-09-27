愛唱周杰倫、江蕙金曲！蔣萬安唱公益單曲獲讚：被市長耽誤的歌手

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▲蔣萬安首次跨界當歌手，努力做足功課。（圖／關懷台灣文教基金會提供）

台北市長蔣萬安暫放市政工作，改拿麥克風跨界當歌手，為敬師活動變身歌壇新人的他，不僅替教師節公益單曲〈2024謝謝老師〉首次獻聲展現磁性嗓音，為感謝老師「豁出去」的他更在「謝謝老師2024華山快閃」公益活動上直接LEVEL UP大秀唱跳功力，轉戰歌壇處男秀。不僅搏得滿堂彩，好歌喉更讓許多網友稱讚，「根本就是被市長身分耽誤的歌手！」首錄公益單曲的他，也透露自己最愛唱的就是二姐江蕙的〈家後〉以及周杰倫的〈告白氣球〉等歌曲。為了感謝全台老師的付出及促進貧童助學公益計畫，由關懷台灣文教基金會與大鵬傳播在教師節前夕共同發行的公益單曲〈謝謝老師〉，由於曲調、歌詞易記且朗朗上口，加上陸續邀來金曲歌王蕭敬騰、兒童界天團左左右右、黃韻玲到金鐘主持人吳姍儒，皆為這首公益單曲獻聲，讓〈謝謝老師〉自2014發行首版以來，年年造成廣大迴響。在堂堂邁入第十年之際，「關懷台灣文教基金會」終身志工李濤特別力邀台北市長蔣萬安獻聲，蔣萬安這次首錄公益單曲，本來只想要唱自己負責的二句歌詞就好，沒想到唱著唱著越來越順，連副歌都唱完了。他還在現場大方分享自己的練歌歌單，「去KTV我常點告五人的〈披星戴月的想你〉和周杰倫的〈告白氣球〉，台語歌我也會一點，像是二姊江蕙的〈家後〉和〈甲你攬牢牢〉。」其實過往總在市政上注重推動教育議題的蔣萬安，感念並肯定老師們辛苦在栽培下一代的付出，因此收到邀約後二話不說爽快答應，更表示「收到邀請的那一刻，我感到非常期待和興奮，人生路上遇到過非常多好老師，帶給我很多引導和啟發，過去多是用當面致謝或者寫卡片的方式來表達對老師的感謝，這次能夠用音樂來感謝老師，是非常特別的全新體驗。」這次為了教師節公益單曲〈2024謝謝老師〉，蔣萬安首次跨界當歌手，努力做足功課，摩羯座的他發揮腳踏實地、一步一腳印的個性，不僅先去蒐集過往幾年〈謝謝老師〉各個版本的單曲，然後反覆聆聽，此外為了拍攝MV到華山的快閃，更研究了2016年微風信義驚喜快閃謝謝老師的影片，他表示「除了感受到大家用歌聲傳遞最深的感謝，也希望透過練習，讓自己的情感能夠更好透過歌聲自然地流露出來。」為了錄唱反覆練習的蔣萬安，果然一到錄音室就進入「歌手模式」，有厚度的磁性嗓音更讓在場的工作人員一致讚賞，把市長變歌手的幕後推手李濤，更稱讚蔣萬安的好歌喉是天生的，他更爆料，「市長本來一開始擔心地說沒時間練，跟製作人說只要唱自己負責的二句歌詞就好，沒想到唱著唱著越來越順，連副歌都唱完了，唱到最後還把一句副歌變成自己獨唱，好歌喉讓在場製作人都舉大拇指按讚！」