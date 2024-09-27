必勝客歡樂吧「南港店熄燈」！眾不捨：最平價吃到飽　全台剩2間

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▲必勝客歡樂吧南港餐廳店將於9月30日正式歇業，29日為最後營業日。（圖／翻攝自臉書社團「我是南港人」）

「必勝客歡樂吧」在全台擁有3間門市，其中「南港餐廳店」宣布將於9月30日歇業，該門市隨著南港CITYLINK開幕進駐至今，已有10個年頭，如今倒數3天熄燈，讓大票南港人不捨直呼「最平價的吃到飽也沒了」、「生意很好的，好可惜」。店家今（27）日在臉書社團「我是南港人」中發文，表示必勝客歡樂吧南港餐廳店將於9月30日正式歇業，29日為最後營業日，「必勝客南港餐廳店從2014年就進駐CITYLINK南港店了，在今年也是我們的第十年了，這邊先感謝大家這十年來一直的支持」。目前還剩下倒數3天營業，店家提醒大家可以把握時間來用餐，假日人潮眾多，暫不開放訂位。事實上，店家於8月9日就已預告歇業消息，感性寫下：「感謝您這段時間以來的支持與厚愛，您的每一份光臨都讓我們倍感珍惜，雖然我們將不再營業，但您仍然可以前往我們附近的門市，享受您喜愛的美食，再次感謝您的理解與支持。」對此，大票當地人錯愕不捨，紛紛留言直呼，「最平價的吃到飽也沒了」、「怎麼突然這樣」、「CityLink元老之一又要關了」、「生意很好的，好可惜」、「天啊～要沒了」、「可惜了，我好喜歡必勝客」。CITYLINK南港店2014年開幕時，必勝客歡樂吧南港餐廳店就隨之進駐，平日1人399元起就有比薩、烤雞吃到飽，假日也只要449元，是大票學生、小資族熱愛的吃到飽餐廳之一。在南港餐廳店歇業後，全台必勝客歡樂吧只剩2間門市，分別為台北市敦化餐廳店及台北市光復餐廳店，讓許多南港人大嘆可惜。