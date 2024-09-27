國旅慘兮兮！5成2觀光旅宿業業績下滑、平均衰退20%　與6原因有關

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隨著疫情趨緩，報復性旅遊爆發，光是今（2024）年7月出國人數就衝破150萬人次，年增27%。但出國人潮旺，國旅卻慘兮兮。根據人力銀行調查指出，超過52%的觀光旅宿業者表示業績下滑，其中又以自由行旅客等散客為主要客源的觀光旅宿，受到的影響最大。此外，觀光旅宿業缺工問題未解，仍有54%業者有意開缺徵才，更有過半業者為員工加薪，盼能發揮留才效益。根據1111人力銀行「觀光旅宿產業現況調查」指出，與去年同期相比，超過52%觀光旅宿業者表示業績下滑，32%自評業績持平，只有16%較去年同期上升。其中，業績下滑的業者平均衰退幅度達到20%。若進一步從觀光旅宿所在地點分析，花東地區的業者自評營收下滑比例最高，超過80%；雲嘉南地區業者也有63%表示業績不如去年；桃竹苗則是有超過50%業績衰退；僅高屏地區業者自評收入縮水佔比較低，不到20%。至於業績不振原因，有27%業者認為與國人旅遊意願改變有關，另有23%認為受到天災影響改變旅遊地點、20%認為國旅遊客一日遊/減少出遊天數、18%國際客減少、14%沒有連假、12%人手不足不敢接單。1111人力銀行公關經理曾仲葳提到，從交通部觀光署公布的數字來看，國人旅遊意向在全球解封後快速轉向，今年光是1到7月出國的累計人次已經達到984萬，對比去年同期成長59.7%，出國人數大爆發，但國內旅遊卻不見榮景，除了受到天災衝擊的東部，花蓮縣上半年旅客人數已大幅衰退4成，台東縣也下滑2成，是受創最深的地區。此外，1111人力銀行交叉分析發現，以自由行旅客等散客為主要客源的觀光旅宿，受到的影響最大，因為這類客群機動性高，可以隨時調整旅遊的目的地，規劃行程的自主性高，對價格也會更敏感，是國旅客群中最容易改變意向的一群。