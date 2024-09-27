反罷樑比例增加！醫曝這人是關鍵：扳倒綠色共犯結構的第一戰

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基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日登場。根據《TVBS民調中心》最新民調顯示，有40%的民眾表示會投不同意罷免，會投同意罷免的則有25%的民眾，另外有22%的人不會去投票，以及還有13%尚未決定。對此，精神科名醫沈政男認為，基隆市長罷免案就是扳倒黨政媒網四合一綠色共犯結構的第一戰，而從TVBS最新民調看起來，反對「罷樑」的比例幾個月來增加了，不排除是支持柯文哲的人，決定在這場罷免投票裡投下反對票。沈政男今（27）日發文指出，民眾黨主席柯文哲被羈押，正是黨政媒網四合一綠色共犯結構的濫作，而要扳倒黨政媒網四合一綠色共犯結構，他認為接下來要舉行的基隆市長罷免案就是第一戰，從TVBS最新民調看起來，反對「罷樑」的比例幾個月來增加了，不能排除的一個可能是，支持柯文哲的人，決定在這場罷免投票裡投下反對票。沈政男續指，第二個扳倒四合一綠色怪物的方法是從網路包圍媒體，再包圍黨政；最後一個扳倒綠色怪物的方法就是「藍白合」這三個字。沈政男表示，今年總統大選，如果藍白合直到投票，一切都會不一樣，這是一個慘痛的教訓；接下來藍白合必須在立法院繼續進行，「讓綠色怪物知道他們那一套撕裂台灣與鼓勵惡鬥的政治操作手法，對台灣不好，不要再那樣搞了。」