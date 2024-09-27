燕子、山陀兒颱風爭襲台！中心登陸看1重點　海陸警發布機率出爐

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▲TD22對台灣天氣影響大，預估將由臺灣以東海域北上，不排除有發布颱風警報可能。（圖／中央氣象署）

台灣東方海面有兩個熱帶低壓發展中，TD21、TD22，其中TD22距離台灣較近，有機會登陸台灣，兩個系統搶先增強為颱風的將命名為燕子，後為山陀兒颱風，其中TD22會先往西南移動，之後才會大角度北轉，還有大幅修正的空間，北轉角度越往西邊，更靠近台灣的機率偏高甚至登陸，無論怎麼走北部、宜花東的強風及大雨躲不掉。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，位於台灣東南方的熱帶低壓97W（TD22），即將成為17燕子或18山陀兒颱風，未來2天會先往西南移動，之後才會大角度北轉，加上颱風環流結構調整，以及北上過程中導引氣流偏弱，導致路徑變數非常高，還有大幅修正的空間。若往西修正、更靠近台灣的機率偏高甚至登陸，但無論怎麼走，北部、宜花東的強風及大雨躲不掉，暴風圈籠罩機率很高，中部、南部及南台東的狀況則須視，颱風路徑及距離而定，再觀察2天左右颱風路徑就會更加明朗，到時候再來評估影響程度會更加準確。中央氣象署預報員徐仲毅指出，熱帶低壓TD22最快會在未來12至24小時發展成颱風，移動路徑會先往南走，週日到下週一逐漸北上，下週二到下週三靠近台灣東部外海機率，北上過程，環境有利於颱風強度增強，預期接近台灣時將是中度颱風機率高，下週二至下週三將會是最接近台灣的時間點。不過路徑不確定性高，北上過程有機會往西偏或往東，也有侵襲台灣的機會，，對台灣天氣會成一定程度的影響。