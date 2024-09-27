名家論壇》黎榮章／死刑有條件合憲　網路風向怎麼看？

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▲死刑相關討論：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲死刑有條件合憲：各討論面向網路聲量比較。（圖／QuickseeK提供）

▲死刑有條件合憲：網路留言內容、主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）

台灣憲法法庭20日宣判死刑合憲，但限縮適用範圍，須符合三大要件：死刑僅限犯罪情形最嚴重者、程序需最嚴密（三審要開庭言辭辯論、並由合議庭法官一致決通過）、且被告行為時、審判時或執行時有精神障礙、心智缺陷不得科處或執行死刑。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察死刑、廢死相關的網路聲量趨勢，早在今年4月底憲法法庭進行言詞辯論，就掀起討論，連續4天單日討論度破萬則，當時廢死盟執行長林欣怡接受媒體專訪稱，很多死刑犯「已悔悟」、「未被善待」，將話題推上風口浪尖，引發大量批判、議論。到9月下旬廢死結果正式出爐，廢死的單日討論聲量再突破萬則，觀察近日熱門話題，除了政治人物的評論外，資深藝人白冰冰身為愛女遭綁架撕票的受害者家屬，堅決重申反對廢除死刑；中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成也發聲反廢死，嗆廢死聯盟「你有至親被殺害嗎？」，均成為一時的熱門話題，可說社會各界都相當關注。大法官為死刑設下三大要件，包括犯罪行為最嚴重、程序最嚴密、精神心智無缺陷，這三大要件的網路討論度如何？大數據分析顯示，「被告有精神障礙或心智缺陷」討論度最高，有6346則，其熱門話題包括網友留言諷刺「精神障礙病史可以成立私刑正義公司嗎」、「精神障礙得保障」等。其次，「刑事程序符合最嚴密」聲量次之5541則，其熱門話題為法界評論死刑需「一致決」才判死，宛如「魔王關卡」，並認為這已經是「實質廢死」，引發大量網友響應回覆。最後「犯罪情節最嚴重」方面，網路聲量也有5271則，其熱門話題之一是國民黨主席朱立倫在臉書發文表示，「死刑雖白紙黑字繼續存在，但個案判死困難重重」，質疑現行嚴重的毒品犯罪、連續強盜等犯罪之廣、受害之深卻完全不足以判死，單篇貼文引來接近500則網友留言。進一步分析大法官宣判死刑有條件合憲後，網友針對該議題的留言討論風向，其中聲量最高的是「表示支持死刑、反對廢死」，佔總聲量的41%、「批評廢死聯盟」聲量20%、「表示支持廢死的人應養死刑犯」6%、「認為廢死就是鼓勵殺人」6%、「批評支持廢死的人死的不是他們家人」5%、「表示支持廢死的人應將死刑犯帶回家教化」5%、「認為支持廢死者沒有同理心」5%、「表示自己是被害人的家屬的話再來談廢死」5%、「表示希望廢死不再存在於台灣」5%。總體而言，網路風向可說是一面倒「挺死刑、反廢死」，事實上，今年4月憲法法庭言詞辯論，就已檢驗過當時輿情對死刑的風向，即便當時廢死聯盟大聲疾呼，反對廢死的聲量仍輾壓支持廢死的聲量；這次釋憲結果出爐後，顯然反廢死的聲音還是一面倒，網路上幾乎沒有挺廢死聲音，可說是輿情高度共識議題。根據最新民調，有高達80%以上的國人反對廢除死刑，針對廢死議題，無論是民調或網路輿情，國人的態度已非常清楚，憲法法庭此次判決結果，雖然死刑合憲，但設下的三大高門檻幾乎難以滿足，被外界批是實質廢死，未來我國司法體系如何配套修法，完善矯正制度，還需要很多討論，否則勢必造成許多不公與爭議。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com