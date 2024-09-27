快訊／酸欠少女Sayuri過世得年28歲！今年3月才結婚　粉絲全悲痛

楊繡惠傳丟主持棒節目回應了！被罵賤槓徐乃麟　直播嘆人死留名

記者林奕如／台北報導

▲楊繡惠（上圖中）固定主持《綜藝新時代》，和徐乃麟主持《天才衝衝衝》同一製作單位，爆出楊繡惠可能丟主持棒，節目回應了。（圖／民視提供）
▲楊繡惠（上圖中）固定主持《綜藝新時代》，和徐乃麟主持《天才衝衝衝》同一製作單位，爆出楊繡惠可能丟主持棒，節目回應了。（圖／民視提供）
楊繡惠在臉書曝上節目被綜藝大哥罵賤，痛哭受到委屈，被挖出是《天才衝衝衝》節目，徐乃麟（乃哥）強勢回應拒絕道歉，節目發聲挺他，由於《天才衝衝衝》和楊繡惠主持的《綜藝新時代》都是同一個製作公司「大藝娛樂」，是否會影響楊繡惠的主持棒，對此，大藝娛樂回應《NOWnews今日新聞》，「配合良好，合作愉快。」澄清傳聞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊繡惠在臉書說委屈，直呼已經不要上此節目，等於開戰徐乃麟，徐乃麟連日態度強硬，更轟「不要硬栽贓」，楊繡惠則低調：「我沒話說了。」她今（27）日中午開直播，提到之前帶爸媽去大陸旅行，看到岳飛廟前面跪著秦檜，大家憤恨地吐口水，她有感而發，「虎死留皮，人死留名，做人要頂天立地。」

▲被罵賤槓上徐乃麟！楊繡惠遭爆失業「恐丟主持棒」 節目回應了。（圖／楊繡惠臉書）
▲楊繡惠直播提到岳飛廟前面跪著秦檜，她有感而發「虎死留皮，人死留名」。（圖／楊繡惠臉書）
楊繡惠在直播時也提到，自己和乃哥沒有交情，所謂的沒有交情是不會私下聯絡，之前只有聯絡過約3次，她有去乃哥的兒子婚宴，禮尚往來請乃哥來自家的新居落成，「我跟乃哥私下聯絡，用手指可以算出來。」她也希望明天開始媒體不要再問她，「我想低調低調再低調，不要爛掉也不要死掉，也不想讓酸民說我一天到晚搞新聞，我真的不需要新聞。」

楊繡惠日前固定和阿翔、籃籃主持《綜藝新時代》和徐乃麟主持《天才衝衝衝》是同一製作單位。是否影響楊繡惠的主持棒，製作單位「大藝娛樂」回應：「繡惠姐與《綜藝新時代》配合良好，合作愉快，會繼續一起到全台灣甚至亞洲地區，體驗職人工作、介紹美食，把各地職人的辛苦與認真帶給觀眾。」楊繡惠則說，「一切隨緣，我隨時做好退休準備。」

▲徐乃麟近日因為被藝人楊繡惠指控遭他辱罵：「你最賤！」而引發軒然大波。（圖／天才衝衝衝 臉書）
▲徐乃麟主持《天才衝衝衝》，被藝人楊繡惠指控遭他辱罵：「你最賤！」而引發軒然大波。（圖／天才衝衝衝 臉書）

徐乃麟再轟硬栽贓！楊繡惠「被罵賤痛哭」最新回應：我沒有話說了

楊繡惠被罵賤槓上徐乃麟！前苦主唐從聖不忍了　18字吐真實心聲

楊繡惠被罵賤再發聲！自嘆沒要徐乃麟道歉：我不是什麼咖承受不起

不只楊繡惠遭罵賤！胡瓜爆也曾遭轟　喊話徐乃麟：大男人道歉啦

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生