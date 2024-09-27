大谷翔平太神！棒球手遊製作人喊困擾　坦言：直接放進遊戲會太強

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大谷翔平太強讓手遊製作人好困擾！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季轉戰「一刀流」，專心在打者身份，目前不僅敲出刷新單季生涯新高的53轟，更追平傳奇球星鈴木一朗的單季56盜，今（27）日面對教士則敲出關鍵安打，率領道奇奪下國聯西區王位，同時達成400壘打數的紀錄。，其中包含美職的30支球隊，並且繪製出真實的700多位球員及各球隊的主場，玩家還能夠自由組建出自己的球隊。遊戲製作人阿部洋介接受訪問時，談到大谷翔平的表現，對遊戲有沒有什麼影響，阿部洋介表示：「」該遊戲將大谷翔平面對右投手的打擊能力定在83，左投手的話則是80，力量值為85，而盜壘數據則為80，綜合評價為93。製作人補充說道：「」對於個人表現可能影響整體比賽平衡，阿部洋介表示有點擔憂，但也很開心有選手能夠讓玩家非常想要使用。