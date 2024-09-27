大谷翔平太神！棒球手遊製作人喊困擾　坦言：直接放進遊戲會太強

大谷翔平太強讓手遊製作人好困擾！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季轉戰「一刀流」，專心在打者身份，目前不僅敲出刷新單季生涯新高的53轟，更追平傳奇球星鈴木一朗的單季56盜，今（27）日面對教士則敲出關鍵安打，率領道奇奪下國聯西區王位，同時達成400壘打數的紀錄。日本遊戲廠商KONAMI，近期推出一款新的美國職棒手機遊戲，談到大谷翔平接連不斷的誇張表現，製作人受訪時也直言：「我們真的很困擾。」
日遊戲大廠推新手遊 大谷比遊戲還誇張
根據日本媒體《Full-Count》報導，近期遊戲大廠KONAMI，在日本推出一款名為「eBaseball: MLB PRO SPIRIT」的美國職棒手機遊戲，其中包含美職的30支球隊，並且繪製出真實的700多位球員及各球隊的主場，玩家還能夠自由組建出自己的球隊。
遊戲製作人阿部洋介接受訪問時，談到大谷翔平的表現，對遊戲有沒有什麼影響，阿部洋介表示：「說實在話，目前正在煩惱中，因為大谷翔平選手實在是太強了。」該遊戲將大谷翔平面對右投手的打擊能力定在83，左投手的話則是80，力量值為85，而盜壘數據則為80，綜合評價為93。
製作人補充說道：「有些人形容大谷翔平的好表現，就像在玩遊戲一樣，但其實即使放在遊戲裡，也太強了。」對於個人表現可能影響整體比賽平衡，阿部洋介表示有點擔憂，但也很開心有選手能夠讓玩家非常想要使用。
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根據日本媒體《Full-Count》報導，近期遊戲大廠KONAMI，在日本推出一款名為「eBaseball: MLB PRO SPIRIT」的美國職棒手機遊戲，其中包含美職的30支球隊，並且繪製出真實的700多位球員及各球隊的主場，玩家還能夠自由組建出自己的球隊。
遊戲製作人阿部洋介接受訪問時，談到大谷翔平的表現，對遊戲有沒有什麼影響，阿部洋介表示：「說實在話，目前正在煩惱中，因為大谷翔平選手實在是太強了。」該遊戲將大谷翔平面對右投手的打擊能力定在83，左投手的話則是80，力量值為85，而盜壘數據則為80，綜合評價為93。
製作人補充說道：「有些人形容大谷翔平的好表現，就像在玩遊戲一樣，但其實即使放在遊戲裡，也太強了。」對於個人表現可能影響整體比賽平衡，阿部洋介表示有點擔憂，但也很開心有選手能夠讓玩家非常想要使用。