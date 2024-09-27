酸欠少女sayuri離世得年28歲！高二就輟學當歌手、命名由來超壓抑

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▲酸欠少女的歌聲充滿絕望與孤獨感，卻又同時能撫慰人心，獨特的唱腔讓她成為動漫界女神級歌手。（圖／IG@sayuri149cm）

▲酸欠少女高二就退學踏上音樂之路，今年7月卻出現功能性發聲障礙，暫停工作去治療，如今卻傳來死訊。（圖IG@sayuri149cm）

日本知名動漫歌手「酸欠少女さユり」（Sayuri）今（27）日傳出離世消息，得年28歲。她曾唱紅《我的英雄學院》、《人渣的本願》等動漫片尾曲，憑藉獨特的音樂風格和深刻的情感表達，為無數青春期的年輕人帶來慰藉與共鳴。據了解，酸欠少女當初是受到關西傑尼斯∞（SUPER EIGHT）的啟發才買了吉他開始接觸創作，而她的藝名「酸欠少女さユり」其中「酸欠」二字又有缺氧的含意，象徵她在現代社會中感受到的壓抑與窒息感；為了踏上音樂之路她高二那年就輟學，也成了人生的一大遺憾之一。酸欠少女病逝消息傳出，讓大批動漫迷們震驚不捨，她的丈夫透過酸欠少女的帳號發文，公開她離世的消息，但沒有公布確切死因。不過酸欠少女今年3月才剛結婚，當時還得到不少粉絲祝福，接著她就在7月份傳出生病消息，出現功能性發聲障礙所以暫停歌唱活動，怎料粉絲沒等來她的回歸，只等到她離世的悲報，讓死忠粉絲不捨落淚。家屬也透露，酸欠少女的離世日期為9月20日，得年28歲。回顧酸欠少女作品，其中最經典的就是人氣動漫《我的英雄學院》片尾曲〈航海の唄〉及《人渣的本願》片尾曲〈平行線〉，2022年她也為動漫《Lycoris Recoil 莉可麗絲》演唱片尾曲〈花の塔〉，這首歌至今在YouTube累積2千多萬人次觀看，人氣不容小覷。酸欠少女曾在受訪時透露，自己對於音樂的啟蒙也和卡通有關，她說就讀幼兒園時就深愛卡通《真珠美人魚》和《尋找滿月》，這兩部含有音樂元素的動漫讓她萌生當歌手的夢想；會接觸吉他則是在國小6年級時受到關西傑尼斯∞（SUPER EIGHT）的影響，就買了吉他開始學習自彈自唱，最後她在高中2年級的時候，決定退學踏上音樂之路，2013年到東京發展，闖出自己的一片天地。至於酸欠少女的藝名為何如此特別，其實和她的個人風格有極大關係，「酸欠」二字在日文有缺氧的含意，因為她深感社會帶來的壓迫和窒息感，讓她始終懷揣這樣的心境在歌唱及創作，意外更加打動人心，她那充滿渴望卻又無法觸及的聲線，深刻描繪了心靈深處的孤寂，成為許多年輕人內心的代言者；酸欠少女離世消息曝光後，許多粉絲在社群媒體上表達了對她的懷念，感謝她曾用音樂陪伴自己度過人生中最黑暗的時刻。