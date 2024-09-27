司機13年前已釀1死1傷卻能繼續開公車　巨業坦承未掌握、無隱瞞

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▲巨業客運董事長室發言人韓洪開（中）、總經理李銘淦（右）、經理徐維聯在記者會向社會大眾說明。（圖／記者顏幸如攝，2024.09.27）

▲巨業客運董事長室發言人韓洪開說明施男13年前發生死亡車禍的調查結果。（圖／記者顏幸如攝，2024.09.27）

巨業客運施姓駕駛日前因過馬路時沒有停看開，釀成東海女大生一死一傷慘禍，巨業客運公司對外表示，施男任職15年表現良好，無不良肇事紀錄，事後卻被查出，施男13年前便發生母女一死一傷車禍。該公司高層今在記者會中坦言，公司更換過管理部門主管，沒掌握到當年事故確有疏失，但絕對沒有隱瞞。東海大學女大生22日遭公車撞死後，巨業客運公司對外表示，施男過往表現良好、無不良肇事紀錄。事後卻被查出，施男13年前就曾發生死亡車禍，和這次一樣都是一死一傷。判決書提到，施男行經無號誌交叉路口未注意車前狀況，並以時速6、70公里超速行駛。陳女騎機車載女兒行駛在公車右前方，未先換入內側車道，逕自外側車道左轉，導致機車與客運發生碰撞，導致陳女死亡、女兒受傷。巨業董事長室發言人韓洪開今（27）日在記者會中表示，施男是2008年進入公司，關於13年前的事故，由於公司更換過主管，確實沒掌握到當年事故，他強調「這是公司疏失，但絕對沒有隱瞞」。事發後主管找施男確認事故過程、也調出法院的判決結果。韓洪開表示，當時公車行駛在清水區的內側車道，右前方機車從外側車道切進公車前方要左轉，不幸發生碰撞。依據判決書內容，當時施男超速為車禍次因，佔肇因3成、對方切進車道是主因佔7成，施男後來獲緩刑、駕照沒吊銷，之後定期接受公路局回訓也都有通過，因此持續在巨業任職。媒體質疑既有過失致死前科，為何能繼續當公車司機？巨業審核制度為何？韓洪開表示，施男在該案獲得緩刑、易科罰金，沒有被吊銷駕照、且定期接受回訓也都有通過。他也坦言身為客運業者，對聘用人員應有更高的篩選標準，巨業針對管理措施、適任問題都會重新檢討。對於家屬指控施男上車講電話後再踩油門，才是造成女大生死亡的真正原因，韓洪開表示目前司法進入調查階段，巨業希望司法勿枉勿縱、還給社會和家屬真相。至於被指昨天有巨業的公車司機違規蛇行，他表示經調出車上監視器，當時該路段有樹枝掉落，駕駛是在閃避會撞上的樹枝。