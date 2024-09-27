不知方文琳罹食道癌！薛仕凌一臉驚嚇自曝有這壞習慣「我也不吹」

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▲薛仕凌今年沒作品報名金鐘，感謝大家關注他今年沒在入圍名單。（圖／記者林奕如攝影）

▲資深藝人方文琳在社群平台中無預警分享自己罹患食道癌的消息。（圖／方文琳 臉書）

59歲女星方文琳25日凌晨在社群發文吐露自己罹食道癌零期，自曝罹癌可能原因是愛喝濃烈的高粱及熱湯，曾和她同劇合作《生生世世》的薛仕凌今（27）日出席知名飲料品牌活動，他一開始還說：「怎麼了嗎？」聽聞罹癌一事，他一臉吃驚，還一直跟記者確認「是真的嗎？」看到新聞才消化，最後說等下會傳訊給她。薛仕凌的飲食習慣跟方文琳很相像，他也很愛喝熱湯，甚至不會吹涼，食道有灼燒感，但感覺很爽，吃涮涮鍋也不會關火。他也沒健檢的習慣，想不起來上一次健檢是什麼，還被眾人建議快去健檢。薛仕凌從大嘴巴出身，跨足演員耕耘多年，2021年時以《生生世世》、《做工的人》分別拿下金鐘視帝、和迷你劇集男配角獎。去年以《台灣犯罪故事－出軌》再拿金鐘視帝，並以該戲奪下「釜山國際電影節」亞洲內容大獎最佳男配角獎，今年沒作品報名，他說，作品上檔日期不是他能控制，拍戲也不是為了得獎，不過很感謝大家關注他沒入圍。吳慷仁前陣子簽約大陸經紀公司引起討論，薛仕凌對此表示，「我一直都很祝福他，我跟他（吳慷仁）認識很久了，都是祝福，不會希望看到我朋友不好。」大嘴巴團員懷秋跟他一樣轉戰戲劇，受訪時曾坦言看到薛仕凌得視帝，心理會很急，薛仕凌疑惑：「他從來沒跟我講過這些話。不會！急什麼，他也很早就接觸（戲劇），可能前期運氣沒那麼好，關注度沒那麼高，我可能運氣比較好一點。」他也不覺得有什麼立場去教人。眾人關心大嘴巴是否有機會合體，薛仕凌坦言：「我現在沒有特別想法。」若是有節目、主持或是演唱會邀約，就要看企劃，「我真的沒有大家想的會挑劇本，對我來說就是屁孩心態，有什麼有趣的就去做。」