「威少」Westbrook曝加盟金塊關鍵因素！直言：他們打出正確風格

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NBA美國職棒明星後衛「威少」Russell Westbrook休賽季選擇離開洛杉磯快艇，並以一份2年680萬美元（約新台幣2.23億元）合約轉戰丹佛金塊，新賽季Westbrook也將改穿上4號球衣，力拼個人生涯的首座NBA冠軍。Russell Westbrook稍早接受美媒訪問，談到今夏選擇加盟金塊的關鍵原因，他對此則說：「就是因為這支球隊的文化，從外界來看，我明白打出恰當的籃球，能讓每個人都融入比賽、讓你的球隊成長，也能讓你在最高級別的比賽中勝出，金塊多年來都是這麼做的，我真的很感激自己能夠來到這裡。」Russell Westbrook如此說到。而金塊總教練Michael Malone談到Russell Westbrook時，他則稱沒有人意識到他的防守價值，「，他們提到他有多快、多有爆發力，能搶籃板球，組織進攻。」「當我們教練團回過頭來看，他去年在快艇隊的防守時，他每晚比賽最後的關鍵時刻，都在防守對方最好的球員。你有一個可以終結比賽的人，他瞭解聯盟、瞭解球員，並且受到裁判的尊重，。」