快訊／自民黨總裁選舉　高市早苗、石破茂進第2輪投票

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日本自民黨總裁選舉首輪投票今（27日）舉行，共有9人登記參選，選前民調顯示，前環境大臣小泉進次郎、經濟安全保障擔當大臣高市早苗、前幹事長石破茂為當中呼聲最高的3人。最新消息指出，由高市早苗、石破茂挺入第2輪投票，小泉進次郎出局。根據《NHK》報導，正如事先預期，9名候選人均未獲得多數票，其中高市早苗位列第一，石破茂位列第二名。自民黨總裁選舉採兩輪投票方式，第一輪投票總票數為736票，分別是368張國會議員票及368張黨員票。如果有候選人單獨取得過半票數即宣告當選；若無候選人取勝，得票最多2名候選人將進入決選。假如在第2輪投票中出現罕見平手情況，則以抽籤決定勝出者。除了石破茂、高市早苗及小泉進次郎，其餘6名候選人分別是：前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、數位大臣河野太郎、內閣官房長官林芳正、自民黨幹事長茂木敏充、前內閣官房長官加藤勝信、外務大臣上川陽子。