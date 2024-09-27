范瑋琪曬「師大同學會」聚餐照！釣出吳佩慈回應　姐妹對話曝光

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▲范瑋琪（左三）和師大同學聚餐，看到她和同學的感情非常好。（圖／范瑋琪IG）

▲女星吳佩慈替富商男友紀曉波生了4個子女後，現在鮮少出現在螢光幕前。（圖／吳佩慈IG）

女星范瑋琪（范范）因先前捲入失言風波，近年來較少出現在螢光幕前，不過她仍時常在社群平台分享自己的生活。近日她就在IG曬出和師大同學餐敘的照片，直呼大家各個都是「狠角色」，從照片中看到她戴著鴨舌帽，沒有特別打扮，看起來相當樸素，不過眾人的感情看起來很好。貼文還釣出同樣許久沒現身的好姐妹吳佩慈，抱怨說「他們見妳比我見妳的多。」姐妹間吃醋對話也掀起粉絲討論。范瑋琪近日在IG發文表示，「師大同學餐敘，每次見面都能收獲滿滿正能量，同學各有專攻，都是狠角色，聊天中也能學到好多東西，願我們友誼長存。」看到她和5名同學排排坐，眾人感情非常好，她和其中一名同學坐在中間，雙方還頭靠頭碰在一起。從照片中也可以看到，范瑋琪參加同學會非常低調，沒有特別打扮，只穿著一件T恤並戴著深色的鴨舌帽現身，臉上也似乎未施脂粉，頂著素顏來聚餐，不過肌膚依舊白皙，氣色看起來也還不錯。照片曝光至今，吸引超過5千名粉絲按讚，吳佩慈還在下方留言，「又見了，不是8月初才見的？他們見妳比我見妳的多。」范瑋琪則回，「超想妳啦吼～ 快點約！」而吳佩慈替富商男友紀曉波生了4個子女後，逐漸淡出娛樂圈，慢慢將生活重心移往家庭，現在也鮮少露面。不過據傳，吳佩慈每生一胎，身價就跟著往上暴增，目前已經高達232億元台幣，正過著貴婦的生活，現在也鮮少在社群平台分享和姐妹相聚的照片。