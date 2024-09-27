高市議員黃紹庭涉貪遭搜索行蹤成謎

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國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領助理費，檢調26日上午7時至其住處和服務處執行搜索，鄰居卻於當天上午早一小時離家且目前行蹤成謎。高雄地檢署指出，曾經透過管道聯絡，但未到案。不過，由於黃紹庭出境時間敏感，不排除分案查明是否有相關人涉及洩密。國民黨高雄市黨部今（27）日也表示，現階段不會對黃紹庭進行黨紀處理，也呼籲他誠實面對。檢調日前接獲檢舉，黃紹庭疑涉嫌詐領助理費案，檢方昨天清晨7時發動搜索其住處和服務處，並帶回黃紹庭雙親、共17人偵訊。不過由於黃紹庭迄今未到案，相關人員經檢察官訊問後，其中6名被告分別以2萬至30萬元交保候傳。1名被告向法院聲請羈押。其餘被告請回（含黃紹庭的父母），證人部分亦均請回。至於外傳，黃紹庭已搭機前往廈門，高雄地檢署也回應表示，部分細節偵查中不便說明。另外若聯絡不到黃紹庭是否發布通緝，檢方僅強調相關程序，依照法律規定處理。國民黨高雄市黨部今天發佈新聞稿表示，黃紹庭案目前仍在司法調查階段，現階段不會對他進行黨紀處理，後續依司法調查結果以及黨內相關規定辦理。呼籲黃紹庭能誠實面對，勇敢接受司法調查。同時，身兼高雄市黨部主委的立委柯志恩也站出來表態，除呼籲司法單位勿枉勿縱將事情釐清外，也希望黃紹庭勇敢面對向檢調說清楚講明白，把事情釐清。另外，該案目前已進入司法階段，也請大家不要過度解讀，靜待司法調查釐清給大家一個真相。