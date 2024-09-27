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連5升！9月消費者信心指數續走揚　央行打炒房沒影響買房信心

記者魏妤庭／台北報導

▲9月消費者信心指數微增0.09點，連續5個月走揚。其中，央行打炒房措施，讓民眾買房信心不減反增，推測是民眾認為房價可望修正，或許下半年是買房最佳時機。（圖／記者陳韋帆攝）
▲9月消費者信心指數微增0.09點，連續5個月走揚。其中，央行打炒房措施，讓民眾買房信心不減反增，推測是民眾認為房價可望修正，或許下半年是買房最佳時機。（圖／記者陳韋帆攝）
央行祭出打炒房管制，未嚇走民眾買房意願。中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布9月消費者信心指數（CCI）總指數為77.84點，微增0.09點，連續5個月走揚。其中，值得留意的是，未來半年購買耐久性財、購買房地產時機指標皆走揚，顯示民眾認為央行打炒房措施雖短期有影響，但房價修正，未來半年反而是較好的買房時機。

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9月CCI的6項分項指標，包含物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨等5項指標均上升，其中，上升幅度最多指標為「未來半年物價水準」，月增0.61點，升至43.49點。至於下降指標僅投資股票時機下降。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，內需穩健且服務業表現熱絡，部分行業缺工將拉抬薪資水準，因此在此氛圍下，民眾正面看待景氣。隨著所得增加，物價上漲所帶來的壓力也較為減輕。不過，雖然CCI已連5個月走揚，顯示消費者信心穩健，但台灣對美國出口依賴度持續增加，美國聯準會9月宣布降息2碼，意味著美國經濟有疑慮，需密切關注後續是否會影響到台灣出口。

此外，9月CCI的指標中，最值得注意的是「未來半年購買耐久財」109.4點、上升0.41點，中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標為106.73點，月增0.4點，同樣呈現樂觀趨勢。

吳大任認為，儘管央行打房措施短期有影響，但或許民眾認為房價因此會修正，因此未來半年會是較好的買房時機。再加上台灣有財富的家庭仍多，金融淨資產在亞洲第2名，僅次於新加坡，全球排名第5名，顯示台灣有錢且財富富裕的家庭多，因此，對有財富的人來說，房價有機會下修反而是好買點。

不過，若是從絕對水準來看，CCI的6項指標有5項偏向悲觀，絕對值低於100，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀、高於100。

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