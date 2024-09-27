高雄萬聖節22米高「超級大南瓜」10月底亮相

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▲「2024萬聖節活動」將首度展出高20米、寬22米「極巨化大南瓜鬼燈」，結合雷射燈光及音樂帶來視覺與聽覺的饗宴。（圖／高市府教育局提供）

繼去年萬聖節6萬民眾變裝搞怪高雄夜，今年「2024萬聖節活動」將於10月25日至11月3日在凹子底森林公園登場，以「大南瓜、你搞怪、一起嗨」為主題打造「萬聖節南瓜樂園」，高20米、寬22米「極巨化大南瓜鬼燈」也將首度亮相。高市府教育局長吳立森表示，活動期間將會展出比黃色小鴨更大的南瓜鬼燈，更透露將會有經典的樂園式遊街派對，歡迎家長帶大小朋友一起變裝，和超大南瓜一起「不給糖就搗蛋」享受充滿驚喜的狂想萬聖節。吳立森指出，首度展出的「極巨化大南瓜鬼燈」，將結合雷射燈光及音樂帶來視覺與聽覺的饗宴，不論站在何處都是最佳打卡點，樂園內還會有全台最長的南瓜燈海，歡迎大家到高雄拍出屬於自己的最怪萬聖節。為期十天的南瓜樂園，除了精彩可期的大南瓜鬼燈、遊街派對外，也將安排各式親子觀眾馬戲、唱跳、互動演出，吳立森說，歡迎市民朋友們於活動期間參與變裝搞怪，「一起來場充滿歡樂的搗蛋南瓜樂園派對吧！」高市府教育局表示，此次萬聖節活動找來「還我特色公園行動聯盟（特公盟）」共同協力規劃親子活動，希望能夠借助公民團體經驗，打造讓親子同樂的難忘萬聖節。此外高市府也攜手全新的兒少專屬頻道「小公視」，由小公視可愛的人偶角色及各種怪獸扮裝陪伴孩子體驗可愛有理，搗蛋無罪。