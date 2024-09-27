日本歌手「酸欠少女」結婚半年病逝！過去主動求婚　老公也玩音樂

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▲SAYURI在親筆信中透露，是自己主動提出求婚的。（圖／taltalasuka X）

▲酸欠少女今年3月宣布結婚喜訊，粉絲好友紛紛獻上祝福。（圖／taltalasuka X）

▲今日稍早Sayuri官方推特發出了由老公署名的公開信，內容提到「さユり在9月20日進入永眠，享年28歲」。（圖／taltalasuka X）

▲酸欠少女的歌聲充滿絕望與孤獨感，卻又同時能撫慰人心，獨特的唱腔讓她成為動漫界女神級歌手。（圖／sayuri149cm IG）

日本知名創作型歌手「酸欠少女」Sayuri，今（27）日在她的官方X平台上，由丈夫代發聲明，宣布Sayuri在本月20日病逝，得年28歲。Sayuri今年3月才剛與團體「misekai」的作曲家兼主唱Ama Arashi結婚，更向粉絲透露是自己主動提出求婚，如今傳出她病逝的消息，令粉絲們心痛不已。Sayuri今年3月在官方X帳號上發出親筆信宣布結婚，男方是知名音樂組合「misekai」的作曲家兼主唱Ama Arashi，Sayuri當時信中大讚對方是開朗又有骨氣、充滿音樂才能且誠實的配偶，並透露「是自己主動提出求婚」，勇敢追愛的行為也獲得許多粉絲們的稱讚。今年7月Sayuri突然在X上表示因被診斷出「功能性發聲障礙」，取消所有既定的活動、專心養病，沒想到才過２個月就離開人世，讓許多人不敢置信，直呼：「好難過」、「天妒英才」、「太年輕了，RIP」、「真的好不真實，我愣了好久。」而Sayuri去年底曾來台參加「BANG! ACG」音樂祭，活動結束後還在信義區舉行街頭演唱，26分鐘連唱6首歌，相當寵粉，然而那場演出也成為了台灣粉絲最後1次見到她的機會。