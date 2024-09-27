宋米秦自爆和郭雪芙「斷聯7年了」！Dream Girls合體可能性曝光

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▲ 宋米秦推出全新單曲〈燈火〉，並透露這首歌是自己的故事。（圖／橙藝創意提供）

從女子團體「Dream Girls」出道的韓籍女星宋米秦，團體解散後已經許久沒有推出音樂作品，睽違10年再推出全新個人單曲〈燈火〉。她今（27）日受訪透露，其實一直以來都很想唱歌，不過之前結婚生子，都在忙著家庭生活，沒想到現在推出新歌宣傳已經過了這麼久。她也說之前都習慣3個人，SOLO算是很大的挑戰，至於是否還有可能3個人合體？她表示自己不排斥再以團體形式現身，不過也坦言，現在和郭雪芙比較沒有聯絡了，「我沒有換電話號碼，歡迎主動打給我。」而《NOWnews今日新聞》致電詢問郭雪芙，不過截稿前尚未得到回應。宋米秦透露，這次的新歌已經給好姐妹李毓芬聽過了，對方非常喜歡，且說副歌旋律很洗腦，但不知道郭雪芙有沒有聽過，因為自從她懷孕之後，2人就鮮少聯絡，大約6、7年了，自己忙著照顧小朋友，對方則忙著工作，生活圈不太一樣，但得知郭雪芙這次入圍金鐘獎，很替對方開心。她也分享，近來李毓芬仍持續精修自己，持續在準備作品，不過還在籌備當中，需要看公司那邊的安排，也說李毓芬現在還是單身，「我還是團體裡唯一已婚的人。」由於近來團體合體的話題討論很熱，因此也讓人好奇，Dream Girls是否也有機會合體？宋米秦表示，自己也很期待如果真的合體會怎樣，不過因為不是3個人都常常聯絡，所以還是要看緣分。被問到是否卡在哪位成員身上？她笑回「我比較好談啦，我對於3個人合體沒有排斥，韓國也有很多團體久久才回來，我覺得也滿棒的。」宋米秦也分享，這是新歌是自己的故事，「人有時候孤單的時候，覺得沒有歸屬感，感覺沒辦法融入」，好像當了媽媽就失去自己，這種孤單不是負面的，也可以當一個正面的力量，「跟旁邊有沒有人不一樣，心理上的孤單」。她透露和老公也不會聊到內心太深的內容，因為覺得男生和女生的想法不一樣，有時候她只是想要安慰，不過老公卻不斷分析、提供解決辦法，讓她無奈笑說「我要的不是這樣！」宋米秦表示，女兒大概知道她是偶像團體，她平時會給女兒聽歌或看MV，對方聽到音樂時也都知道這是媽媽的歌。不過是否會培養女兒當童星，她笑說要看女兒有沒有才華，目前只確定女兒很會記音樂和歌詞，不管是中文還是英文，只要聽過一次就能唱出來。但她並不急著拚第二胎，和老公有共識是順其自然，因為女兒小時候很難睡，影響她的睡眠大概3、4年，所以沒有特別努力要生第二胎。