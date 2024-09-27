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涉助理費案遭搜索人卻在中國？黃紹庭3點聲明駁斥「畏罪潛逃」

記者余祥/台北報導

▲國民黨高雄市議員黃紹庭涉浮報助理費，高雄地檢署證實，曾經透過管道聯絡，但未到案。主動出面配合調查。（圖／截自黃紹庭臉書）
▲國民黨高雄市議員黃紹庭涉浮報助理費，高雄地檢署證實，曾經透過管道聯絡，但未到案。主動出面配合調查。（圖／截自黃紹庭臉書）
國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭遭控涉浮報助理費，檢調昨大動作前往服務處及住家搜索，但黃本人卻去向不明，今（27）日更傳出他昨一早已搭機前往中國廈門。對此，黃紹庭下午發表3點聲明，強調他26日上午出境，是既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎等情事。

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黃紹庭聲明：一、本人於26日上午出境，是既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎等情事。

二、本人昨日在獲知遭搜索消息後，第一時間即已經主動致電檢調承辦人員說明行程，也獲得承辦人員理解。本人向檢調說明，待事務處理完畢就會返國，將立即到案說明，這也已獲得承辦人員理解。

三、本人嚴正聲明，從政十餘年來，助理費申報一事絕對合法，沒有浮報，更不曾侵占公款，呼籲司法查明事實真相，切勿抹煞勤懇認真問政的民代名譽及清白。

黃紹庭說，他與助理們皆全心全意、競競業業，努力地幫高雄市政及市民服務，如近日提出的高鐵南延進高雄市區等重大議題，完全是福國利民的主張及良善建議。呼籲檢調應早日查明真相，還他清白。

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