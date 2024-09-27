流浪小貓群聚家門口！「全團高顏值」美翻　眾羨爆：願望一次滿足

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▲原PO家門口突然出現一群小流浪貓，毫無預警地現身，且親人、好奇心重。（圖／翻攝自小紅書）

▲每一隻小貓都乾淨漂亮，花色也相當迷人，包含三花、乳牛、虎斑、橘貓等。（圖／翻攝自小紅書）

被一整群漂亮小貓造訪了！中國北京一名女子日前發現，有一整群流浪小貓聚集在自家大門，總共有6隻不同漂亮花色，包含三花、乳牛、虎斑、橘貓等，看起來相當親人又充滿好奇心，原PO曬出這群顏值超高的貓貓們，立即吸引超過1.4萬人按讚，眾人全羨慕直呼：「每個都這麼貌美，妳上輩子都幹啥好事了！」住在北京的一名網友日前在社群平台小紅書發文，表示某天家門口突然出現一群小流浪貓，毫無預警地現身，且親人、好奇心重，她第一天餵過玉米後，貓咪們就願意讓她摸遍，「一點兒也不怕人。」原PO透露，這群小貓每一隻都乾淨漂亮，花色也相當迷人，包含三花、乳牛、虎斑、橘貓等。可惜原PO媽媽不願意讓她領養，也沒辦法帶去絕育，因此特別PO上網尋求住北京的有緣人，希望能給小貓一個溫暖的新家，「最好女生，有過養貓經驗。」貼文一出，網友全羨慕直呼，「妳這是什麼福氣，多個願望一次滿足」、「我的天啊，每個都這麼貌美，妳上輩子都幹啥好事了」、「應該是一家人吧，只是不知道貓媽媽去哪了」、「每隻都高顏值」、「都是長毛貓好可愛」。另外，也有不少人出面申請領養，「北京本地土著，工作穩定，有房有車，富養孩子，家中有貓貓」、「我想領養，拜託看看我」。對此，許多人建議原PO，為了避免不肖人士，必須謹慎篩選領養人，最好實名簽署領養協議，身分證拍照留底，也要親自送貓上門並檢查環境。