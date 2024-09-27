北捷車廂椅子硬邦邦！日本妹「坐到屁股痛」　設計用意曝：能保命

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▲台北捷運曾解釋，捷運車廂內座椅要使用很硬的材質，其實主要是為了達到「防火的效果」。（示意圖／取自台北捷運官網）

台北捷運是許多上班族、學生通勤必搭的大眾工具，許多外籍觀光客來到台北，也常對車廂內整潔度感到驚艷。不過近期日本YouTuber愛子，就發現台北捷運，發現跟日本電車差很多，北捷的捷運座椅很硬，會坐到屁股很痛，而這樣設計的原因也曝光了。日本YouTuber愛子近期在搭乘台北捷運時，發現台灣的捷運與日本的電車不一樣，相較於日本電車，台灣捷運的座椅比較硬，且坐久了會讓屁股感到不適，於是開始好奇原因，後來查詢後才發現「是為了防火」，而且看起來也比較好清潔。貼文曝光後，立刻掀起一票網友討論，「現在才知道這椅子是為了防火設計的」、「軟墊毛茸茸的很難清潔」、「台灣的區間車也是絨布椅，距離長短跟有沒有地下化有差吧」。事實上，過去台北捷運官方就曾發文分享「捷運冷知識」，提到為什麼捷運車廂內座椅要使用很硬的材質，其實主要是為了達到「防火的效果」，北捷解釋「為了顧及所有旅客的安全，捷運電聯車車廂內部的所有材料，皆須使用符合規範的防火材質」，其中包含乘客平常乘坐的藍色座椅，亦是使用符合防火性能的FRP材質製作，「雖然坐起來冰冰冷冷不太舒適，但都是為了保護大家的乘車安全唷！也順便讓大家不會因為太舒適而坐過站啦」。