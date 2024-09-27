大谷翔平連2戰敲勝利打點超威！道奇7：2教士　國聯西區封王3連霸

安洗瑩被迫要用手幫男球員「洗內褲」！韓國羽協爆出收賄終於道歉

記者吳政紘/綜合報導

▲韓國羽球天后安洗瑩在巴黎奧運女單摘金後，不但指控在韓國羽協的不合理對待，她也被爆出可能被霸凌，穿不合適的鞋子，以及沒有防護員的糟糕狀況。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國羽球天后安洗瑩在巴黎奧運女單摘金後，不但指控在韓國羽協的不合理對待，她也被爆出可能被霸凌，穿不合適的鞋子，以及沒有防護員的糟糕狀況。（圖／美聯社／達志影像）
安洗瑩慘遭霸凌！韓國羽球天后安洗瑩在巴黎奧運女單摘金後，指控在韓國羽協的不合理對待，而近期有韓國媒體爆料，去年杭州亞運安洗瑩右膝受傷休養期間，竟然還是要幫前輩洗內褲，這讓不少球迷感到訝異，不只如此，韓國羽協還被爆出收賄跟不少醜聞，與贊助商勾結等，導致安洗瑩受傷，腳起水泡，對此，韓國羽球協會會長金澤圭、教練金學均等人召開了記者會表達歉意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
安洗瑩年紀最輕　被當成目標

安洗瑩不僅要為教練、前輩和比他年長的隊友做雜事，還被語言和肢體暴力，但是他初中就參加國家隊，常被當成「傭人」般使喚，即便韓國羽協沒有直接承認，卻也默許這樣的文化出現。

目前韓國國會對韓國羽協的調查仍在進行，除了霸凌事件，韓國羽協會長金澤圭被要求請辭下台，他也承諾未來會幫球員更改球鞋尺寸等。

韓國羽球協會會長金澤圭24日作為證人出席國會文化體育觀光委員會質詢，他表示：「即使我個人想改變，也無法改變。」

韓國國會目前對韓國羽協調查持續進行中，安洗瑩在巴黎奧運的「爆炸性」言論，是否可以改革國家隊以及韓國羽協，球迷也等著看。

▲南韓球后安洗瑩在巴黎奧運奪金之後，至今尚未出賽，她原定會在中國公開賽上復出，如今也宣布退賽，是否與日前槓上南韓羽協有關，外界也相當關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲南韓球后安洗瑩在巴黎奧運奪金之後，至今尚未出賽，她原定會在中國公開賽上復出，如今也宣布退賽，是否與日前槓上南韓羽協有關，外界也相當關注。（圖／美聯社／達志影像）

好扯！安洗瑩被霸凌真相曝光　韓國球后竟「用手幫男球員洗內褲」

中國公開賽／球后安洗瑩還是不打！放棄衛冕機會　奧運後槓上羽協

安洗瑩喊退出國家隊真實原因？韓媒爆料：替前輩「打掃洗衣」7年

奧運後羽壇「狂投震撼彈」！安洗瑩退出日本公開賽　他突然結婚了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生