安洗瑩被迫要用手幫男球員「洗內褲」！韓國羽協爆出收賄終於道歉

安洗瑩慘遭霸凌！韓國羽球天后安洗瑩在巴黎奧運女單摘金後，指控在韓國羽協的不合理對待，而近期有韓國媒體爆料，去年杭州亞運安洗瑩右膝受傷休養期間，竟然還是要幫前輩洗內褲，這讓不少球迷感到訝異，不只如此，韓國羽協還被爆出收賄跟不少醜聞，與贊助商勾結等，導致安洗瑩受傷，腳起水泡，對此，韓國羽球協會會長金澤圭、教練金學均等人召開了記者會表達歉意。
安洗瑩年紀最輕 被當成目標
安洗瑩不僅要為教練、前輩和比他年長的隊友做雜事，還被語言和肢體暴力，但是他初中就參加國家隊，常被當成「傭人」般使喚，即便韓國羽協沒有直接承認，卻也默許這樣的文化出現。
目前韓國國會對韓國羽協的調查仍在進行，除了霸凌事件，韓國羽協會長金澤圭被要求請辭下台，他也承諾未來會幫球員更改球鞋尺寸等。
韓國羽球協會會長金澤圭24日作為證人出席國會文化體育觀光委員會質詢，他表示：「即使我個人想改變，也無法改變。」
韓國國會目前對韓國羽協調查持續進行中，安洗瑩在巴黎奧運的「爆炸性」言論，是否可以改革國家隊以及韓國羽協，球迷也等著看。
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安洗瑩不僅要為教練、前輩和比他年長的隊友做雜事，還被語言和肢體暴力，但是他初中就參加國家隊，常被當成「傭人」般使喚，即便韓國羽協沒有直接承認，卻也默許這樣的文化出現。
目前韓國國會對韓國羽協的調查仍在進行，除了霸凌事件，韓國羽協會長金澤圭被要求請辭下台，他也承諾未來會幫球員更改球鞋尺寸等。
韓國羽球協會會長金澤圭24日作為證人出席國會文化體育觀光委員會質詢，他表示：「即使我個人想改變，也無法改變。」
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