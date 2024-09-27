安洗瑩被迫要用手幫男球員「洗內褲」！韓國羽協爆出收賄終於道歉

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▲南韓球后安洗瑩在巴黎奧運奪金之後，至今尚未出賽，她原定會在中國公開賽上復出，如今也宣布退賽，是否與日前槓上南韓羽協有關，外界也相當關注。（圖／美聯社／達志影像）

安洗瑩慘遭霸凌！韓國羽球天后安洗瑩在巴黎奧運女單摘金後，指控在韓國羽協的不合理對待，韓國羽球協會會長金澤圭、教練金學均等人召開了記者會表達歉意。安洗瑩不僅要為教練、前輩和比他年長的隊友做雜事，還被語言和肢體暴力，但是他初中就參加國家隊，常被當成「傭人」般使喚，即便韓國羽協沒有直接承認，卻也默許這樣的文化出現。目前韓國國會對韓國羽協的調查仍在進行，除了霸凌事件，韓國羽協會長金澤圭被要求請辭下台，他也承諾未來會幫球員更改球鞋尺寸等。韓國羽球協會會長金澤圭24日作為證人出席國會文化體育觀光委員會質詢，他表示：「即使我個人想改變，也無法改變。」韓國國會目前對韓國羽協調查持續進行中，安洗瑩在巴黎奧運的「爆炸性」言論，是否可以改革國家隊以及韓國羽協，球迷也等著看。