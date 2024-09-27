具俊曄突關IG搞神祕？定居台灣2年吐真實心境：想找回快樂

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▲具俊曄（左）和大S（右）結婚後定居台灣，夫妻生活相當甜蜜。（圖／大S IG）

▲具俊曄說希望自己能成為一個優雅且有份量的人。（圖／資料照）

韓流始祖「酷龍」的成員具俊曄2022年和前女友大S（徐熙媛）重新取得聯繫後，浪漫閃婚、定居台灣2年了。近日他被發現關閉了經營多年的IG帳號「djkoo」，讓網友紛紛猜測具俊曄怎麼了？對此，具俊曄沒給出正面回應，但他日前接受韓媒《日間體育》採訪時透露，自己最近正在花時間去尋找快樂和幸福，比起偉大的夢想現在更想把握日常生活中出現的每個小小成就感，真摯發言讓人更好奇他的心境變化。昨（26）日《日間體育》刊登具俊曄的專訪報導，標題為「具俊曄：比起遠大的夢想，想找回快樂和幸福的時間」，內容提到了具俊曄對於現在生活的看法。具俊曄說自己的夢想並不大，他認為目標如果訂的太弘遠，那麼在實現前會過得非常辛苦，因此他個人的觀點是給自己設定階段性的小目標，一步步達成才會更有動力、成就感：「就能一直快樂地保持活力，直到最後，或許會成為比自己想像中更偉大的人」。1969年9月出生的具俊曄受訪時也笑說，他的生日和《日間體育》創刊時間差不多，因此他也透過電話祝福《日間體育》55週年快樂。具俊曄也回憶起自己剛來台灣發展的時光，他說當時酷龍在台灣的活動很成功，他和搭檔姜元來都為此感到驕傲，經紀人也興奮在韓國各大報社分享這個喜訊，但當時因為網路不發達，許多韓國記者都不太相信這件事，只敷衍地說了「恭喜」。一直到某次SM娛樂公司邀請韓國媒體來台灣，眾人看到酷龍的人氣後才感到不可思議；看到記者們驚訝的表情，具俊曄也笑說：「那種感覺就像是證明了什麼，讓人感到自豪和被認可」。如今和大S結婚後的具俊曄繼續待在台灣生活，雖然悄悄關閉了經營多年的IG帳號，但他看起來始終很豁達，採訪的最後具俊曄也告訴韓媒：「我的目標是不過度、不幼稚，言行一致」，他說與其單方面認為自己是很酷的人，他倒是更希望被別人覺得他是一個優雅且有份量的人物，或許關閉IG是他往這個目標邁進的其中一步。