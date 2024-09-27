五度挑戰自民黨總裁！石破茂今終夙願得償　將問鼎首相

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日本自民黨總裁選舉首輪投票今（27日）舉行，在經過第一輪投票、無候選人過半後，最終由經濟安全保障擔當大臣高市早苗、前幹事長石破茂挺入第2輪投票。經過第2輪投票，由石破茂以215票（189黨員票+26都道府縣票）打敗高市早苗，贏得總裁寶座，按照慣例，石破茂也將成為日本首相，而高市早苗則無緣日本第1位女首相的殊榮。關於石破茂其人，1957年出生在東京，他的父親石破二朗也是日本政治人物，曾任內務建設大臣、參議員。1958年，因石破二朗去鳥取縣擔任知事，全家搬到鳥取縣，石破茂的小學、中學時代都在鳥取度過，高中時代就讀橫濱的慶應義塾高中，畢業後進入慶應大學。大學畢業後，於1979年進入原三井銀行工作。1981年，石破茂的父親去世，他在父親的友人、曾任日本首相田中角榮的勸說下，辭去銀行工作、開始從政，並於1986年7月首次在眾議院鳥取縣選舉區出選、勝選，之後便一直連任至今。不過，1993年時，由於政治改革法案問題、支持對宮澤內閣的不信任決議案等問題，石破茂退出自民黨，加入新進黨，隨後又在1997年重新加入自民黨，並在2002年以防衛廳長官身份，首次進入內閣。2007年福田康夫時期，石破茂出任防衛大臣、2008年麻生太郎內閣時則擔任農林水產大臣，而2012年第二次安倍內閣時，他則出任自民黨幹事長和地方創生大臣，並在2015年9月創立了「水月會」（石破派）。值得注意的是，雖然曾服務於安倍內閣，但石破茂在2016年內閣改組後，就離開並與安倍晉三保持距離，也常被媒體形容為「黨內少數的安倍批評者」。石破茂一生的大志，可謂就是出任日本首相，在此之前，他已競選過自民黨總裁4次（2008、2012、2018、2020），每回都以失敗收場，其中2次還是敗給已故的前首相安倍晉三。而他擔任自民黨幹事長期間，也被批評一心只想跟安倍爭奪首相位置，沒有盡到輔導地方選舉之責。總括來說，石破茂的政治生涯，顯示出立場多變、背景複雜等特色，有如政壇變色龍一般，使其成為日本政壇中，相當具爭議性的政治人物。