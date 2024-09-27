中國救市政策+中鋼熱軋底材降價利多　鋼鐵股動起來！今掀漲停潮

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中國近期為了救市祭出政策組合拳，中國人民銀行、金融監管總局、證監會最高主管24日同步釋放政策利多，加上中國「兩新」政策鼓勵更新設備、消費品舊換新，刺激銀彈達人民幣3000億元（約新台幣1.36兆元），業內指出，此舉將為鋼鐵市場注入活水，激勵今（27）日台股鋼鐵股掀起漲停潮。中國三大金融監管機構首長包含潘功勝、金融監管總局長李雲澤、證監會主席吳清昨天罕見同台，端出一籃子政策，一口氣射出17支箭，涵蓋貨幣、房市、股市政策及商業銀行增資等，帶動陸港股同步大漲，也激勵銅、鐵等基本金屬原物料走高。中國發改委也宣布「兩新」（設備更新、消費品以舊換新）政策，在設備更新方面，將簡化審批流程，篩選出4,600多個符合條件的設備更新項目，並且釋出人民幣1500億元國債資金；消費品以舊換新部分則有人民幣1,500億元國債資金。而鋼鐵股的利多不只這些，中鋼宣布為了有效抵禦來自南韓和日本的低價鋼材，穩定國內鋼鐵市場秩序，將熱軋底材價格下調1000至1200元，但仍比國際行情高出30至50美元。本週宣告再降1000元後，昨天進一步降400元，總計1400元的降幅引起買家高度關注。市場預期這些措施將促進下游廠商的提貨量，對中鋼第四季的營運表現帶來正面影響，因此帶動中鋼今日股價大漲逾6%，收在23.1元，帶量站上所有均線。中鋼登高一呼，鋼鐵股也群起回應，類股指數大漲逾4%，個股掀起漲停潮，其中包括海光、中鴻、彰源、威致、志聯、新鋼、燁興、聚亨，其他個股也有表現第一鋼飆漲逾8%，官田鋼、建錩、運錩上漲逾7%，燁輝、中鋼上漲逾6%，大成鋼、有益、高興昌上漲逾5%。