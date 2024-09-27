射擊／雙姝田家榛、吳佳穎拼到加賽　女子25公尺手槍分獲銀、銅牌

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2024年台北國際射擊大獎賽今天（27）日進行女子25公尺手槍決賽，女子25公尺手槍資格賽分成「慢射」、「快射」2個階段，每個階段各打6組，每組5發，合計60發。新加坡鄭琇憶（鄭琇鴻胞妹）昨天在「慢射」以291分排名第1，田家榛與吳佳穎今天在「快射」同樣射出293分高分，2天總合582分，超越鄭琇憶。田家榛射出21X（內10環，10.4分以上），比吳佳穎多2X，資格賽躍居第1。吳佳穎在4強戰僅射出2分，失去原有2分領先優勢，最後與田家榛、鄭琇鴻同以27分進入3強戰。鄭琇鴻射出4分，確定坐2望1。田家榛與吳佳穎同樣射出3分，必須加賽1組決定勝負，田家榛以4比3晉級金牌戰，但前2發失手後才連中三發，最後以33：34飲恨，無緣靠加賽逆轉封后。資格賽第2階段與決賽時間相隔僅1個多小時，田家榛未能延續好手感，才會在決賽一開始陷入苦戰。她表示，自己屬於慢熱型選手，每場比賽的感覺都不同。田家榛過去在世界盃個人賽最佳成績是銅牌，第1次參加大獎賽就創下個人最佳成績，她說：「成績不太好，但獎牌顏色不同。」今年巴黎奧運後，田家榛大部份的時間都在陪今年升上小學的女兒，台北大獎是她今年最後一項比賽，11月將到左營國訓中心上專任教練課程，連同實習1個月，預定明年2月才回到桃園公西靶場，繼續投入長期培訓。未來還要打多久，40歲的田家榛說：「打到不想打為止，目前對射擊還有熱情。」吳佳穎日前在女子10公尺空氣手槍已囊括個人與團體金牌，可惜今天好手感不能維持到最後，以銅牌收場，仍是這次台北大獎賽最大贏家。中華培訓隊後起之秀，目前就讀清華大學動力機械系的陳俞如，去年在成都世大運拿下銅牌，今天決賽第1組射出4分，可惜隨後手感盡失，以第8名收場。