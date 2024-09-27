周杰倫、張惠妹12月接力大巨蛋開唱　北市消保官：慎防網路詐騙

天王天后周杰倫、張惠妹將在12月於大巨蛋開演唱會，引發歌迷搶票，張惠妹大巨蛋15萬張門票開賣6分鐘就完售，導致網路也出現不少黃牛票、亦頻傳詐騙情況，台北市政府警察局統計今年演唱會購票相關遭詐騙報案數，至今年8月已受理共計376件，台北市消保官及刑事警察大隊披露常見詐騙手法，提醒消費者應予留意。
北市法務局指出，臉書社團等平台常可看到近期各大熱門演唱會的「加價票券」資訊，一名林姓被害人26日加入臉書演唱會讓票社團，向網友詢問張惠妹「ASMR Maxxx」大巨蛋演唱會門票，賣家表示原價5,880元特區座位，佛心以6,000元轉讓，賣家還主動「提供身分證件」，並強調「誠信」等話術取信被害人，待被害人完成匯款到指定的銀行帳號後，隨即於臉書封鎖消失。
消保官表示，拓元售票平台已於售票時公告「開放取票日期為該場次開演前5天」，仍有歹徒以話術誘導「保留優先購票權」，要求被害人先行匯款，被害人匯款後對方就了無音訊，消費者改以其他帳號與賣方對談，對方竟然持續有回覆，才驚覺恐遇詐騙！消保官提醒消費者，在網路上購買二手票券有高度風險，有可能無法取得票券、或票券無法順利入場，消費者交易前務必審慎評估。
消保官指出，熱門演唱會門票相當搶手，因此有歹徒利用民眾急購熱門演唱會門票需求，於臉書「求票、讓票、換票、代購社團」進行詐騙。建議消費者選擇具有審核機制的網站購買，若透過不明管道購買票券恐因無法確認交易對象而難以求償，另提醒民眾勿使用不當方式搶票，以免被售票平台封鎖帳號而衍生消費爭議。
警察局刑事警察大隊表示，常見二手票詐騙手法是透過臉書或LINE進行交易，不僅完全沒有保障，只要賣方封鎖、刪除帳號，則糾紛求助無門，所匯款項也直接落入歹徒口袋，隱藏極大詐騙風險。提醒向陌生人購買票券，保持心存懷疑，多問多看多方確認，以保障個人消費權益。依刑法第339條規定，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。呼籲民眾除切勿貪圖暴利以身觸法外，以杜絕歪風、保障民眾購票權益。
法務局提醒，消費者如有文化創意產業發展法(黃牛檢舉)相關法規問題，可善用文化部檢舉黃牛專區服務專線02-85211850，有詐騙疑問歡迎撥打「165」反詐騙專線諮詢，以維護權益。
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消保官表示，拓元售票平台已於售票時公告「開放取票日期為該場次開演前5天」，仍有歹徒以話術誘導「保留優先購票權」，要求被害人先行匯款，被害人匯款後對方就了無音訊，消費者改以其他帳號與賣方對談，對方竟然持續有回覆，才驚覺恐遇詐騙！消保官提醒消費者，在網路上購買二手票券有高度風險，有可能無法取得票券、或票券無法順利入場，消費者交易前務必審慎評估。
消保官指出，熱門演唱會門票相當搶手，因此有歹徒利用民眾急購熱門演唱會門票需求，於臉書「求票、讓票、換票、代購社團」進行詐騙。建議消費者選擇具有審核機制的網站購買，若透過不明管道購買票券恐因無法確認交易對象而難以求償，另提醒民眾勿使用不當方式搶票，以免被售票平台封鎖帳號而衍生消費爭議。
警察局刑事警察大隊表示，常見二手票詐騙手法是透過臉書或LINE進行交易，不僅完全沒有保障，只要賣方封鎖、刪除帳號，則糾紛求助無門，所匯款項也直接落入歹徒口袋，隱藏極大詐騙風險。提醒向陌生人購買票券，保持心存懷疑，多問多看多方確認，以保障個人消費權益。依刑法第339條規定，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。呼籲民眾除切勿貪圖暴利以身觸法外，以杜絕歪風、保障民眾購票權益。
法務局提醒，消費者如有文化創意產業發展法(黃牛檢舉)相關法規問題，可善用文化部檢舉黃牛專區服務專線02-85211850，有詐騙疑問歡迎撥打「165」反詐騙專線諮詢，以維護權益。