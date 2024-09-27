台灣首例！公車撞死女大生　中市府收回巨業台灣大道300號路權

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台中市巨業交通公車撞女大生一死一傷，民代譏「重罰120萬」令業者無感，中市府今天再祭出新處分，收回巨業交通最賺錢的台灣大道300號路線營運路權3個月，明起由統聯客運及台中客運專責服務，若期滿未改善完成，或再有重大違規，將無限期收回路權，且不排除一併收回其他黃金路線。22日晚間，巨業交通公車施姓司機將走在斑馬線上的東海女大生撞成一死一傷，市府第一時間宣佈將重罰120萬，市議員陳俞融譏問「市民會覺得，120萬對業者算重罰嗎？」中市府交通局今（27）日發出新聞稿，指即使在輔助系統亮燈警示下，巨業交通公車司機仍未落實停看行，造成重大交通安全事件，市府沒有任何妥協空間，除了已宣布的5大措施，再祭出最嚴厲處分。交通局長葉昭甫表示，將收回巨業交通目前最賺錢的台灣大道300號路線營運路權3個月，明日起由統聯客運及台中客運專責服務。他表示本案是台灣首例公車因為交通安全而被收回路權，若巨業交通3個月未改善完成，或再有重大違規，將無限期收回路權，不排除將其它黃金路線一併收回。