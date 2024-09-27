道奇登王座！大谷翔平MLB生涯首度體驗「濕身」快樂　直言很幸福

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▲道奇日籍球星大谷翔平打擊手感越來越火燙，也率領道奇奪得國聯西區冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（27）日在主場以7：2擊敗教士，順利在國聯西區封王，賽後全隊一起狂歡，而在7局下半關鍵時刻再度敲出致勝安打的大谷翔平，也受到隊友的「香檳攻擊」。大谷也談到球隊奪得分區冠軍的感想，「今天大家都做得很好，這是一場很棒的比賽。雖然還有一些比賽要打，但我們會繼續努力，為季後賽做好備。」談到即將到來的季後賽，大谷翔平說，「我們會保持專注，堅持到最後，也會著眼於未來，繼續努力。」