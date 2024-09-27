道奇登王座！大谷翔平MLB生涯首度體驗「濕身」快樂　直言很幸福

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（27）日在主場以7：2擊敗教士，順利在國聯西區封王，道奇也連續3年奪下國聯西區的冠軍寶座，近12年第11度在國聯西區稱霸，而這也是大谷翔平MLB生涯首度在季後賽亮相。
賽後全隊一起狂歡，而在7局下半關鍵時刻再度敲出致勝安打的大谷翔平，也受到隊友的「香檳攻擊」。雖然全身溼透，大谷翔平仍說，「一直以來都很想體驗淋香檳的滋味，今天終於實現了，感到非常幸福。」
大谷也談到球隊奪得分區冠軍的感想，「今天大家都做得很好，這是一場很棒的比賽。雖然還有一些比賽要打，但我們會繼續努力，為季後賽做好備。」
距離例行賽登頂越接近，大谷翔平的情緒也更高亢，近幾場比賽中，經常在場邊大聲鼓舞隊友。他說，「因為勝負差距很小，每場比賽都是緊張的拉鋸戰，也希望提升士氣。我們贏下了許多拉鋸戰，隊友們真的打出了精彩的表現。」
談到即將到來的季後賽，大谷翔平說，「我們會保持專注，堅持到最後，也會著眼於未來，繼續努力。」
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大谷也談到球隊奪得分區冠軍的感想，「今天大家都做得很好，這是一場很棒的比賽。雖然還有一些比賽要打，但我們會繼續努力，為季後賽做好備。」
距離例行賽登頂越接近，大谷翔平的情緒也更高亢，近幾場比賽中，經常在場邊大聲鼓舞隊友。他說，「因為勝負差距很小，每場比賽都是緊張的拉鋸戰，也希望提升士氣。我們贏下了許多拉鋸戰，隊友們真的打出了精彩的表現。」
談到即將到來的季後賽，大谷翔平說，「我們會保持專注，堅持到最後，也會著眼於未來，繼續努力。」