《京城怪物2》收看資訊+回顧！韓韶禧活79年沒變　朴敘俊愛上納人

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▲韓韶禧（左）跟朴敘俊主演的《京城怪物2》9月27日開播，裴賢聖（右2）、李茂生（右1）加入演出。（圖／Netflix）

▲▼韓韶禧沒死，1945年來到2024年。（圖／Netflix）

▲「納人試管」到了2024年竟海量研發產出。（圖／Netflix）

▲▼當年關「納人怪獸」的場所也升級了。（圖／Netflix）

▲▼朴敘俊腦中疑惑滿滿，發現1945年跟自己長相神似的「張泰尚」（下）。（圖／Netflix）

▲出生就變成「納人怪獸」的人，到底是誰？（圖／Netflix）

南韓影集《京城怪物2》今（27）日下午3點正式開播，7集一次上線，1945年的韓韶禧沒有死，來到2024年長得一模一樣，而且慘變成「怪物」；朴敘俊則是換名「浩載」繼續跟韓韶禧揭發「納人」背後陰謀故事，本季還新加入2位要角李茂生、裴賢聖，《NOWnews今日新聞》帶觀眾回顧第一集結尾，好讓大家更容易進入第二季背景劇情，輕鬆追劇。《京城怪物1》講述1945年的春天，張泰尚（朴敘俊 飾）莫名被委託任務，他要在櫻花飄落前，幫石川先生（金度賢 飾）找到「失蹤的小三」，張泰尚為了保命，找上「密探」父女檔尹重遠（趙漢哲 飾）、尹采玉（韓韶禧 飾）協助，尹重遠、尹采玉為了尋找消失10年的媽媽，答應聯手展開危險重重的任務。3人潛入「甕城醫院」意外發現「京城怪物」，而且還是采玉的媽媽星心（薑末今 飾），她被迫變異成的「納人怪獸」，失去判斷能力濫殺無辜，但也為了女兒尹采玉對抗惡勢力；操作這一切的人，與石川的老婆正宮前田夫人（金秀賢 飾）脫離不了關係。《京城怪物2》則是接續1945那年發生的點點滴滴，時間快轉到2024年的首爾，聚焦外貌、舉止都神似泰尚的男人浩載（朴敘俊 飾），以及在那年京城倖存的采玉。無論好與壞，命運都持續在京城交織出無盡的糾葛。第一季結尾，「納人怪獸」失去判斷能力、沒認出女兒，失手殺了尹采玉，失去愛人的張泰尚崩潰痛哭，在京城日復一日的思念著采玉；采玉的屍體落入海裡，媽媽「納人怪獸」跟著跳海，體內的「納人」跑到采玉體內，采玉起死回生，第一代「納人怪獸」沉入海底。另一方面，石川的小三明子（至祐 飾）生前被迫成為「納人」，腹中小孩接而成了「怪物」；故事就來到2024年的首爾，79年過去，采玉的長相跟1945當年一模一樣，此時也出現一位年輕人-浩載，浩載的長相跟張泰尚相似，2人將一同解開未解之謎。根據《京城怪物2》釋出的劇照，當年關「納人怪獸」的場所豪華升級，變成科技感十足的空間，而采玉也不斷跟黑衣人、警察、浩載交手，浩載也跟神祕男李茂生處處對抗，故事後續發展有待劇集上線揭開真相。導 演：鄭東允編 劇：姜銀慶類 型：驚悚、科幻開播日：2024年9月27日（五）15：00集 數：7主 演：朴敘俊（飾演：張泰尚、張浩載）韓韶禧（飾演：尹采玉）收 看：Netflix