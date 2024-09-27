巨業客運輾斃女大生！台中市府回收路權　最賺錢「黃金路線」遭砍

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▲本月22日晚間，巨業客運施姓司機駕駛305號公車，撞擊走在斑馬線上的林姓、王姓女大生，林女當場被捲入車底，傷重送醫不治。（圖／翻攝畫面）

本月22日，台中巨業客運一名施姓司機，疑似轉彎未停等，撞擊走在斑馬線上的林姓、王姓女大生，造成林姓女大生當場死亡，事發後引起輿論關注，對此，台中市長盧秀燕也祭出嚴厲處分，除了開罰巨業客運120萬元等5項措施，今（27日），再宣佈收回巨業「台灣大道300號路線」營運路權3個月，明日起將由統聯客運及台中客運專責服務，而這也是客運路權遭收回的首例。據了解，巨業客運輾斃東海女大生，引起輿論風波，台中市府表示，司機在輔助系統有亮燈的警示下，卻仍未落實停看行，釀1死1傷重大交通安全事件，除已宣布的五大措施之外，交通局再祭出最嚴厲處分，明日（28日）起，收回巨業交通台灣大道300號路線營運路權3個月，該路線將由統聯客運、台中客運服務，若巨業交通3個月未改善完成或再有重大違規，將無限期收回路權，也不排除將其他路線一併收回。對此，交通局指出，這是台灣首例有公車因為交通安全而被收回路權，強調要捍衛市民安全，絕無絲毫妥協空間。而「台灣大道300號路線」起點為台中車站、終點為靜宜大學，途中經過科博館、新光及大遠百百貨、澄清醫院、榮總及東海大學等，被稱為最賺錢的黃金路線，巨業客運則表示，會配合市府決策。